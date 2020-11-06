Okul terkine karşı mücadeleye devam ediyorlar - Son Dakika

İstanbul'da okul terki oranına karşı başlatılan 'Okuldayız Üsküdar' projesinin, koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze ve çevrimiçi olarak devam ettiğini söyleyen Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) Müdürü Doç. Dr. Özden Bademci, "Eğitime erişimi olmayan çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) öncülüğünde Üsküdar Kaymakamlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Okuldayız Üsküdar' projesi koronavirüs salgınıyla mücadele günlerinde de çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. İstanbul'da okul terki oranının en yüksek olduğu okullardan birinde 2019'un Eylül ayında SOYAÇ tarafından başlatılan proje, küresel salgın koşullarında yüz yüze ve çevrimiçi faaliyetlerle 25 öğretim üyesinin danışmanlığı, lisans ve lisansüstü programlara devam eden 80 üniversite öğrencisinin katılımıyla devam ediyor.

PROJE FAALİYETLERİ UZMAN EKİPLERLE PLANLANIYOR

SOYAÇ tarafından yüksek risk altındaki çocuk ve gençlerin topluma kazandırılmaları için geliştirilen 'bağlanma ilişkisinin tesisi yoluyla akran temelli terapötik yaklaşım' modeliyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen SOYAÇ Müdürü Doç. Dr. Özden Bademci, proje detaylarını şu şekilde anlattı:

"Proje faaliyetleri, psikoloji, sosyal hizmet, hemşirelik, beslenme ve diyetetik, felsefi danışmanlık, çocuk gelişimi gibi farkı disiplinlerden oluşan ekipler tarafından sınıf öğretmenleriyle planlanıyor ve hayata geçiriliyor. Eğitimin muhakkak sistem yaklaşımıyla travma bilgisine dayalı disiplinler arası ve kurumlar arası işbirlikleriyle tüm okul anlayışıyla gerçekleştirilmesi gerekir. Eğitimde öğrencilerin yanı sıra okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin sosyal-duygusal gereksinimlerinin öncelenmesi gerekiyor. Üsküdar Kaymakamlığı'nın desteğiyle İlçe Milli Eğitim, İlçe Sosyal Hizmetler ve İlçe Sağlık Müdürlükleriyle birlikte çalışıyoruz. Eğitime erişimi olmayan çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Sınıf ekiplerinin çalışmalarının kolaylaştırıcılığını Maltepe Üniversitesi Beden Psikoterapisi Sertifikalı Klinik Psikoloji Programına devam eden psikologlar yapıyor."