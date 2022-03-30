Okul Tıraşı'nın yönetmeni: Film, saf erkeklik kültürünün ve biyoiktidarın eleştirisi - Son Dakika
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Okul Tıraşı'nın yönetmeni: Film, saf erkeklik kültürünün ve biyoiktidarın eleştirisi

30.03.2022 09:45

Ödül üzerine ödül alan Okul Tıraşı, Türkiye-Almanya Film Festivali'nden de "En İyi Film Ödülü" ile döndü.

Ödül üzerine ödül alan Okul Tıraşı, Türkiye- Almanya Film Festivali'nden de "En İyi Film Ödülü" ile döndü.

Filmin yönetmeni Ferit Karahan, ödül öncesi T24'te Muammer Brav'ın Ekşın programına konuk oldu.

Şehirden uzak baskıcı ve disiplinli bir yatılı okulda okuyan Yusuf'un esrarengiz şekilde hastalanan arkadaşını doktora götürme çabasını anlatan Okul Tıraşı  için  "Filmlerin izleyiciyi farklı farklı duygulardan geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Dram olacak, komedi öğeleri olacak, polisiyeye geçecek. Bunu başardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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Film Festivali, Türkiye, Almanya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Okul Tıraşı'nın yönetmeni: Film, saf erkeklik kültürünün ve biyoiktidarın eleştirisi - Son Dakika


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