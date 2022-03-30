Okul Tıraşı'nın yönetmeni: Film, saf erkeklik kültürünün ve biyoiktidarın eleştirisi - Son Dakika

Ödül üzerine ödül alan Okul Tıraşı, Türkiye- Almanya Film Festivali'nden de "En İyi Film Ödülü" ile döndü.

Filmin yönetmeni Ferit Karahan, ödül öncesi T24'te Muammer Brav'ın Ekşın programına konuk oldu.

Şehirden uzak baskıcı ve disiplinli bir yatılı okulda okuyan Yusuf'un esrarengiz şekilde hastalanan arkadaşını doktora götürme çabasını anlatan Okul Tıraşı için "Filmlerin izleyiciyi farklı farklı duygulardan geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Dram olacak, komedi öğeleri olacak, polisiyeye geçecek. Bunu başardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.