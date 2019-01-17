Okul Tükenmişliği Sendromu"Nda Aile Tutumu Önemli

Medline Adana Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, "Okul tükenmişliği yaşayan çocukların velileri, çocuklarının başarılı olmalarını istiyorlarsa onların streslerini azaltma yönünde çaba sarf etmeli" dedi.

Medline Adana Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Fulda Koyun, "Okul tükenmişliği yaşayan çocukların velileri, çocuklarının başarılı olmalarını istiyorlarsa onların streslerini azaltma yönünde çaba sarf etmeli" dedi.



Fulda Koyun yaptığı açıklamada, okul tükenmişliğinin, öğrencinin başarıyı yakalamak isterken yüksek beklenti ve uğraşlarının zamanla onu fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak yorması ve tükenmiş hissetmesine sebep olması şeklinde tanımlanabileceğini belirtti.



Okul tükenmişliğinin birtakım belirtileri olduğunu söyleyen Koyun, "Bunları kısaca, yüksek başarı odaklı taleplerden dolayı bitkin düşme, okul ile ilgili olan birçok şeye karşı ilginin azalması, umursamazlık, ödevlere ilgisizlik, okul başarısına ve derslere karşı yetersiz olduğunu hissetme, öfke kontrolünde sorun yaşama, var olan yeteneklerinden şüphe duyma, okula gitmeme, öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla iletişimin kötüleşmesi şeklinde sıralayabiliriz" diye konuştu. Koyun, bu belirtilerin öğrenciyi olumsuz etkileyebileceğini, dolayısıyla onun okuluna olan motivasyon ve başarısını düşürebileceğini kaydetti.



"Çocuk okulu bırakmak bile isteyebilir"



Tükenmişlik yaşayan öğrencilerin kendisini artık okulda yeteri kadar yetkin hissetmeyebileceğini, bunun sonucunda da başarılı olmak adına içinde hissettiği enerji ve motivasyonu tamamen kaybedebileceğini belirten Psikolog Fulda Koyun, "Bu sendroma kapılan öğrenciler okulu bırakmak bile isteyebilirler" dedi.



Okul tükenmişliğinin en önemli nedenlerinden birinin anne - baba davranışları olduğunu söyleyen Koyun, "Baskıcı ebeveyn tutumu çocuğun var olan stresini hepten artırarak başarısız olmasına neden olur. Sürekli baskı altında hisseden ve cezalarla karşı karşıya kalan çocuk kendine güvenmekte zorluk çeker ve kendisinde var olan yetenekleri ortaya koymaktan çekinir. Oysaki bu dönemde tam tersine, çocuğun destek görmeye ihtiyacı vardır. Çocuğun ailesinden göreceği ilgi, sevgi ve şefkat onun kendi içindeki değer düzeyini ortaya çıkartır. Ailesinden beklediği desteği göremeyen çocuğun ise bu süreçte düşük benlik saygısı, yetersizlik düşüncesi ve tükenmişlik düzeyi iyice artar" şeklinde konuştu.



"Stres azaldıkça tükenmişlik hissi azalıyor"



Araştırmaların, öğrencilerin öznel iyi oluş, yani mutluluk düzeylerinin arttığı zamanlarda tükenmişlik hissi yaşama oranlarının azaldığına işaret ettiğini söyleyen Psikolog Fulda Koyun, "Bu aslında öğrencilerin öznel iyi oluşları azaldığında, aileleri ve okulla alakalı yaşadıkları problemlerin arttığı ve bunun da tükenmişliğe sebep olduğunu bize gösteriyor. Demokratik anne - baba tutumlarında ise çocukların yaşamış oldukları stres, aileden görmüş oldukları desteğe bağlı olarak azaldığından, tükenmişlik oranı da düşüyor. Yine yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki, demokratik anne - baba tutumu ile yetişmiş çocuklar diğer çocuklara oranla daha yüksek akademik başarıya sahip, okul içi başarı düzeyi yüksek, bağımsız karakterli ve özgüvene sahip bireyler oluyorlar. Ayrıca bu çocukların sosyal ilişkileri de kuvvetli oluyor ve birçok alanda akranlarına göre daha başarılı yetişiyorlar" dedi.



Psikolog Fulda Koyun, ailelere, çocuklarının başarılı olmalarını istiyorlarsa onların streslerini azaltma yönünde çaba sarf etmelerini önerdi. - ADANA

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