Son Dakika Haberleri: Okul ve camilerin musluklarını tekmeleyerek kırıp çaldı
Son Dakika 3. Sayfa Okul ve camilerin musluklarını tekmeleyerek kırıp çaldı

Okul ve camilerin musluklarını tekmeleyerek kırıp çaldı

1 saat önce

Adana'da 6 okul ve caminin bahçesine girip tekmeyle kırdığı 37 musluğu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Okul ve camilerin musluklarını tekmeleyerek kırıp çaldı, System.String[]

Adana'da 6 okul ve caminin bahçesine girip tekmeyle kırdığı 37 musluğu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Hırsızın muslukları kırıp çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Harsızlık Büro Amirliği dedektifleri 3 okul ve 3 camiden toplam 37 musluk çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği Çukurova ilçesindeki mahallelerde bulunan okul ve camilerde araştırma yapan polis hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Polis izlediği görüntüde, okul ve cami bahçelerine girip musluklara tekme atarak kırıp çalan kişinin Yavuzhan B. (22) olduğunu saptadı. Polis bunun üzerine Yavuzhan B.'yi evine baskın yaparak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlının, muslukları hurdacılara sattığını söylediği öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuzhan B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:09 Kaynak: İHA
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