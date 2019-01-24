Son Dakika Haberleri: Okul ve Çevrelerindeki Olay Sayısı Yüzde 11,5 Azaldı

Okul ve Çevrelerindeki Olay Sayısı Yüzde 11,5 Azaldı

1 saat önce

Okul ve çevrelerindeki olay sayısı yüzde 11,5 azaldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde okul ve çevrelerinde meydana gelen olay sayısının, alınan güvenlik önlemleri sonucu yüzde 11,5 azaldığını açıkladı.

Okul ve Çevrelerindeki Olay Sayısı Yüzde 11,5 Azaldı, System.String[]
Okul ve çevrelerindeki olay sayısı yüzde 11,5 azaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde okul ve çevrelerinde meydana gelen olay sayısının, alınan güvenlik önlemleri sonucu yüzde 11,5 azaldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 4 bin 482 okulda, 3 bin 706 'okul kolluk görevlisi' görev yaptı. Yine 38 bin 366 okulda, 21 bin 926 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' görev yaparken, 22 bin 103 okulda, giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 434 ekip, bin 784 okulda ise 3 bin 50 'devriye personeli' görevli bulundu.

OLAY SAYISI YÜZDE 11,5 DÜŞTÜ

Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bulunan okul ve çevrelerinde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde 9 bin 642 olay olurken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde meydana gelen olay sayısı 8 bin 533 oldu. Daha önceki yıllarda okullarda sabit görev yapan kolluk görevlisi olmadığı için meydana gelen bazı olaylarda müracaatta bulunmayan veya çekinen öğrenci ve velilerin, okullarda kolluk personelinin görev yapması ve görünür hale gelmesiyle birlikte yaşanan olaylarla ilgili kolayca müracaatta bulunduğu belirtildi. Böylece okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ile olay sayılarında yüzde 11,5 oranında düşüş meydana geldi.

Ayrıca, alınan önlemler sonucu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde geçen eğitim-öğretim yılının aynı dönemine göre; 'yaralanma' yüzde 9,5, 'tehdit' yüzde 5,9, 'hakaret' yüzde 13,3, 'hırsızlık' yüzde 19,2, diğer olaylarda yüzde 13,4 düşüş yaşandı.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:30 Kaynak: DHA

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