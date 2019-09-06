Okul ve ev ihtiyaçları için kampanyalar başladı

OKUL ve ev ihtiyaçları için Teknosa , notebooktan akıllı telefona tabletten televizyon ve ev aletlerine onlarca teknoloji ürününde avantaj sunan kampanyalar başladığını belirtti.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, okula hazırlanan ve sonbahara yeni teknolojilerle girmek isteyenler için 6-9 Eylül tarihleri arasında özel bir kampanya düzenlediğini açıkladı. Kampanyada televizyon, notebook, ev aletleri, akıllı telefon ve aksesuarlar gibi birçok farklı kategorilerde indirimler sunuluyor.

Kampanya kapsamında Samsung 55RU7400 55" 139 ekran 4K UHD TV 500 liralık indirimle 4 bin 999 liradan, Philips 43" 108 ekran ultra ince 4K Smart TV ise 2 bin 799 liradan satışa çıktı. Ayrıca seçili yeni seri Samsung televizyonlarda da 30 Eylül tarihine kadar peşin fiyatına 10 taksitli ödeme avantajı sağlanıyor.

ESKİ TELEFONUNU GETİRENE İNDİRİMLE NOTEBOOK FIRSATI

Öğrenciler ve çalışanlar için tüm notebook alışverişlerinde KDV tutarında indirim ve Canon marka yazıcıya 1 liradan sahip olma fırsatı sağlanıyor. Bununla birlikte 30 Eylül tarihine kadar eski telefonunu getirenler, notebooklara indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor. Kampanya kapsamında öğrenme ve eğlenme deneyimini bir arada sunan Samsung TAB A T510 tablet yüzde 20'yi aşan indirimle bin 299 liradan, Huawei T3 7 space grey tablet ise 100 liralık indirimle 599 liradan satılıyor.

Oppo AX7 64 GB akıllı telefon indirimli olarak bin 799 liraya, Xiaomi RedMi Note 7 32 GB yaklaşık yüzde 20'lik indirimle bin 899 liraya, Casper F3 akıllı telefon ise yanında 99 lira değerindeki Teknogaranti ile birlikte bin 899 liraya satışa sunuluyor.

AKSESUARLAR YÜZDE 30 İNDİRİMLİ

Philips Marathon elektrikli süpürge ise yaklaşık yüzde 40'lık indirimle beraber bin 699 liralık fiyatıyla tüketicileri bekliyor. Philips Perfect Care buhar kazanlı ütü yüzde 30 oranında indirimle bin 199 liradan, Tefal Express Compact SV7112 buhar kazanlı ütü ise 150 liralık indirimle 899 liradan satılıyor. Kampanya kapsamında, teknolojik cihazların tamamlayıcısı aksesuarlarda da yüzde 30'a varan indirimler sunuluyor.