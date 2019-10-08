Okul ve kurumlarda denetleme ve rehberlik çalışmaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) Merkez İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörleri tarafından Kahta ilçesinde okul ve kurumlarda denetleme ve rehberlik çalışmaları gerçekleştirildi.



MEB Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Özkan Avcı, MEB Sivil Savunma Genel Koordinatörü Asef Kaygusuz, ve beraberindeki heyet, Kahta İlçesindeki okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği, sivil savunma, afet ve acil durumlar ile koruyucu güvenlik hizmetlerini yerinde inceledi. Heyet, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini inceleyen heyet, okul ve kurumlarda denetleme ve rehberlik çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda Adıyaman il merkezi ile Kahta, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçelerinde belirlenen okullarda denetleme ve rehberlik çalışması düzenleniyor. Denetimler sonucu Adıyaman'daki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları takdirle karşılanarak ve sivil savunma alanındaki çalışmaların geliştirilebileceği vurgusu yapıldı. Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Özkan Avcı ve MEB Sivil Savunma Genel Koordinatörü Asef Kaygusuz ile beraberindeki heyet ilçe milli eğitim müdürlüğünü ziyaret ederek Şube Müdürleri Abdurrahman Yılmaz, İsmail Öner ve Mehmet Bayram'dan ilçedeki iş sağlı ve güvenliği gibi konularda bilgi aldı.



İSO 18001 iş sağlı ve güvenliği yönetim standartlarında Türkiye'de okul sayısı bakımından Adıyaman'ın birinci olduğu kaydeden Adıyaman Milli Eğitim İSG koordinatörü Metin Akdoğan, "Okullarımız iş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye'de birinci durumda. Okullarımızdaki bu başarı her geçen gün her gün daha ileri gitmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN