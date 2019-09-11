Son Dakika Haberleri: Okul yanındaki bahçede çıkan yangın korkuttu
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Okul yanındaki bahçede çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Adıyaman'da, okul yanında bulunan bahçede meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Okul yanındaki bahçede çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Adıyaman'da, okul yanında bulunan bahçede meydana gelen yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı 15 Temmuz İlkokulu yan tarafında bulunan bahçedeki otlar bilinmeyen nedenlerden dolayı yandı. Yaşanılan otluk alandaki yangın kısa sürede bahçedeki ağaçlara da sıçradı. Durum üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda bahçede bulunan bazı çam ağaçları zarar gördü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
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