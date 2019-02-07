Son Dakika Haberleri: Okul Yanındaki Evde Uyuşturucu İmalatı Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Okul Yanındaki Evde Uyuşturucu İmalatı Yapan 4 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

BOLU'da, okul yanındaki uyuşturucu imalatı yapılan evde 397 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilo metamfetamin ile yakalanan, Recep Yiğitel (46), İsmail Arslan (69), Özdemir Veyiş (38) ve Ali Çalışkan (37), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Okul Yanındaki Evde Uyuşturucu İmalatı Yapan 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
BOLU'da, okul yanındaki uyuşturucu imalatı yapılan evde 397 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilo metamfetamin ile yakalanan, Recep Yiğitel (46), İsmail Arslan (69), Özdemir Veyiş (38) ve Ali Çalışkan (37), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu kenarında tek katlı evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. Yanıbaşında ortaokul bulunan eve Pazartesi günü polis ekipleri drone destekli operasyon düzenledi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, evde bulunan 3 kişiyi etkisiz hale getirdi. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda ekipman bulundu. Ayrıca 397 kilo katı ve sıvı halde uyuşturucu yapımında kullanılan etken madde ve 38 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen maddeden 200 kilo uyuşturucu üretilebileceği öğrenildi. Evde uyuşturucu üretimi yapan Recep Yiğitel, İsmail Arslan ve Özdemir Veyiş ile şehir dışında bulunan Ali Çalışkan, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler savunmalarında ele geçirilen maddelerin uyuşturucu yapımında kullanılmadığını, tarımda kullanılacak gübre yapımı için gerekli malzemeler olduğunu öne sürdü. Mahkeme, Recep Yiğitel, İsmail Arslan, Özdemir Veyiş ve Ali Çalışkan'ın tutuklanmalarına karar verdi.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:33 Kaynak: DHA

İsmail Arslan, Bolu, Güncel
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