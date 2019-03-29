Okul Yerine Greta ile Eyleme
1 saat önce
ALMANYA'da cuma günü öğrenciler yine okula gitmek yerine sokaklara döküldü.
ALMANYA'da cuma günü öğrenciler yine okula gitmek yerine sokaklara döküldü. 20 bin ortaokul ve lise öğrencisi, iklim değişikliğiyle ilgili yeni yasaların çıkarılması talebiyle sabah saatlerinde Berlin
'in Mitte
ilçesindeki Invaliden Caddesi üzerinde toplandı. Brandenburg Kapısı
'na kadar yürüyen öğrencilerin gösterisine 'Gelecek için Cuma Günleri' hareketinin kurucusu İsveçli Greta Thunberg de katıldı.
DEDE KUTUP AYISI NEDİR?
Burada konuşan Thunberg "Panik yapmalıyız. Panik derken bağırıp sağa sola kaçmayı kastetmiyorum. Konforlu ortamımızdan çıkmalıyız. Eğer kriz ortamı varsa insan davranışını değiştirmelidir" dedi. Alanda toplanan binlerce öğrenci Greta Thunberg'i uzun süre alkışlayıp sloganlarla destekledi. Çocuklar, taşıdıkları pankart ve dövizlerin üzerine 'Dede kutup ayısı nedir' ve 'Dede kardan adam nasıl bir şeydir' yazan değişen iklime ve doğaya dikkat çeken sloganlar yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:22
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