Son Dakika Haberleri: Okul yolları modernize ediliyor
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Okul yolları modernize ediliyor

22 dakika önce

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Okul yolları modernize ediliyor, System.String[]

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile öğrencilerin okullarına daha temiz ve güvenli yollarda ulaşmalarını sağlamak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Antakya'ya bağlı Şehit İlker Uylaş İlkokulu çevresinde sathi kaplama çalışmalarına başladı.

İl genelinde eğitim kurumlarının eskiyen ve yıpranan yollarında çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eğitim kurumlarına öncelik verdiklerini belirterek çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Antakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:46 Kaynak: Bültenler
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