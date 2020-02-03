Okul yolu asfaltlandı - Son Dakika
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Okul yolu asfaltlandı

6 saat önce

Yüreğir Belediyesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Bayram Karalar İlköğretim Okulu'na giden yolları asfaltladı.

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Yüreğir Belediyesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Bayram Karalar İlköğretim Okulu'na giden yolları asfaltladı.


İncirlik Cumhuriyet Mahallesinin tarım alanlarının olduğu bölgeye sonradan kurulduğunu, bu nedenle okul ile mahalle arasında kopukluk olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bu uzun zamandır devam eden bir sorundu. Çocuklarımız okullarına ulaşmakta zorluk çekiyorlardı. Göreve başladığımız ilk hafta sorunu yerinde gördük ve çözümü için girişimlerde bulunduk. Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızla işbirliği halinde kısa sürede okula giden yolları çocuklarımızın daha rahat gidip gelecekleri hale getirdik. Çocuklarımız artık gönül rahatlığı ile okullarına gidip gelebilecekler. Çamurdan ve tozdan kurtuldular. Bu yolun yapılmasında emeği geçen ekiplerimize, muhtarımıza ve yol yapılmasına rıza gösteren mülk sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi.


'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' düsturu ile her zaman halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz diyen Başkan Kocaispir, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ne yapsak azdır. Yavrularımızın gözündeki bu sevinç her şeye değer. Biliyorsunuz biz eğitime büyük önem veriyoruz. Bu anlamda 'Eğitime Dokun' projemizle ilçemizdeki bütün okullarımıza destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 3 bin öğrencimize eğitim seti dağıttık. Bunu bir ibadet aşkıyla yapıyoruz. 2019/2020 Eğitim-Öğretim yılının 2. dönemi başlıyor. Bu vesile ile yarıyıl tatilinin ardından tüm eğitim neferlerine, öğrenci ve velilerimize huzurlu ve başarılı bir dönem diliyorum" şekline konuştu.


İncirlik Cumhuriyet Mahalle Muhtarı İzzet Altan Ay ise Başkan Kocaispir'in seçildiği ilk günden bu yana sorunun takipçisi olduğunu belirterek, "Başkanımız seçimden bir hafta sonra mahallemize gelerek sorunu yerinde inceledi. Vatandaşlarımızla da görüşerek çocuklarımızın sorununu çözdüğü için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

İncirlik, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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