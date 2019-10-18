Son Dakika Haberleri: Okul yolunda feci kaza...Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Okul yolunda feci kaza...Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Okul yolunda feci kaza...Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

1 saat önce

Okul yolunda feci kaza...Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiGAZİANTEP- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça Nurdağı'ndaki okula giderken, yolda aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Okul yolunda feci kaza...Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

GAZİANTEP- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça Nurdağı'ndaki okula giderken, yolda aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kadın öğretmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Düziçi'nde yaşayan ve her gün otomobiliyle görev yaptığı Nurdağı Nurten Öztürk Ortaokulu'na giden Türkçe öğretmeni Cemile Hoşça (29), 01 DUN98 plakalı otomobili ile seyir ederken, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Nurdağı ilçesi Kurudere mevkisinde şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metrelik şarampole uçan ve taklalar atan otomobil hurdaya dönerken Cemile Hoşça ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Hoşça'nın cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Okul yolunda feci kaza...Türkçe öğretmeni okul yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
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