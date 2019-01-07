Son Dakika Haberleri: Okul Yolunda Hayatını Kaybetti

Okul Yolunda Hayatını Kaybetti

18 dakika önce

Gaziantep'te arkadaşıyla okula giderken yaya geçidinde halk otobüsünün çarptığı 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

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Gaziantep'te arkadaşıyla okula giderken yaya geçidinde halk otobüsünün çarptığı 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Bayraktar Anadolu Lisesinde okuyan 15 yaşındaki Nehir Can Geyik, arkadaşı ile okula gitmek için evden çıktı. Kemal Köker Caddesi Kan Merkezi kavşağında arkadaşıyla yürüyen Nehir Can Geyik'e, yaya geçidinden geçtiği sırada R.G. idaresindeki 27 H 0260 plakalı halk otobüsü çarptı.

Erken müdahale de yeterli olmadı

Evlerinin 500 metre ilerisinde meydana gelen kazada ağır yaralan genç kız için ambulans çağrıldı. Yakındaki bir hastaneden sağlık görevlileri ellerinde sedye ile koşarak, kanlar içerisindeki öğrenciye müdahale etti. Hemen hastaneye kaldırılan öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nehir Can'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Genç kızın annesi müzik öğretmeni Serpil İmam, acı haberi görev yaptığı Nuri Pazarbaşı İlkokulunda aldı. Acılı anne, sabah kahvaltısını hazırlayıp vedalaştığı kızının ölüm haberini aldıktan sonra Adli Tıp Kurumuna giderek kızının cenazesini teslim aldı. Asri mezarlık morguna konulan genç kızın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Sürücü bir kaza daha yaptı

Öte yandan genç kıza çarparak ölümüne neden olan sürücünün daha sonra bir dolmuşa çarparak ikinci bir kaza yaptığı öğrenildi. Sürücünün kazaların ardından gözaltına alındığı belirtildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

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