- Okul yolunda kaza: 2 yaralı

Ambulans trafiğe takılınca polis yaralı çocukları uyanık tutmaya çalıştı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde okul yolunda meydana gelen kazada iki öğrenci yaralandı.

Halitpaşa Mahallesi Kumyaka Caddesinde, şehir içi minibüsünden inen ortaokul öğrencisi 2 kız öğrenciye aniden yola fırlamaları sonucu aynı yönden gelen hafif ticari araç çarptı.

İkbal Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Dilara Yılmaz ve 8. sınıf öğrencisi Ceyda Doğan (13), okullarına gitmek için şehir içi minibüsünden inerek yola çıktı. öğrenciler Abdullah Turan idaresindeki 16 KBP 07 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Uzun süre baygın halde yatan çocuklara çevredeki halk yardıma koştu. Ambulansın gecikmesi sonucu ilk müdahaleyi polis yaparak yaralıları uyanık tutmaya çalıştı. 45 dakikalık gecikmeyle olay yerine ulaşan ambulansın şoförleri şehir içi trafiğinden şikayet ederek yarım saattir trafikten çıkmadıklarını söylediler.

112 acil servis personeli tarafından kontrolleri yapılan yaralı çocuklar, Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan yaralılardan Yılmaz taburcu edilirken, işitme kaybı yaşadığı ifade edilen Doğan ise Bursa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.