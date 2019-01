Okul yolunda minibüsün altında kalarak can veren minik Nehir'in cenazesi ailesine teslim edildi

Okul yolunda minibüsün altında kalarak can veren minik Nehir'in cenazesi ailesine teslim edildiÖğretmen anne kızını okul yerine morgdan aldıGAZİANTEP - Gaziantep 'te arkadaşı ile okula giderken minibüsün altında kalan 15 yaşındaki Nehir Can Geyik'e minibüs çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Müzik Öğretmeni anne Serpil İmam ise, gözyaşları içerisinde kızının cenazesini morgdan aldı.Edinilen bilgiye göre Gaziantep Bayraktar Anadolu Lisesi 'nde okuyan 15 yaşındaki Nehir Can Geyik, buluştuğu arkadaşı ile birlikte okula gitmek için evde çıktı. Yayan olarak seyir eden iki arkadaştan Nehir Can Geyik'e, Kemal Köker Caddesi Kan Merkezi kavşağındaki yaya geçidinin üzerinde R.G idaresindeki 27 H 0260 plakalı halk otobüsü çarptı.Erken müdahale de yeterli olmadıEvlerinin 500 metre ilerisinde meydana gelen kazada ağır yaralan genç kız için ambulans çağrıldı. Çevrede bulunan özel Hatem Hastanesi'nde sağlık görevlileri ellerinde sedye ile koşarak, kanlar içerisindeki genç kıza müdahale etti. Hemen hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nehir Can'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı.Son kahvaltısını Müzik öğretmeni olan annesi hazırladıÖte yandan genç kızın annesi Serpil İmam ise, acı haberi görev yaptığı Nuri Pazarbaşı İlköğretim okulu'nda aldı. Sabah kahvaltısını hazırlayıp vedalaştığı kızının cenazesini morgdan aldı. Otopsinin ardından cenazeyi teslim alan Müzik öğretmeni anne, göz yaşlarını tutamadı.Asri mezarlık morguna konulan genç kızın cenazesi yarın defin edilecekSürücü gözaltına alındıÖte yandan genç kıza çarparak, ölümüne neden olan sürücünün hemen o kazanın ardından ise başka bir dolmuşa daha çarpması sonucu ikinci kez kaza yaptığı öğrenildi.Sürücünün kazaların ardından gözaltına alındığı belirtildi.