Son Dakika Haberleri: Okul yolunda patlayan mayın 9 ilkokul çocuğunun ölümüne neden oldu
Son Dakika Dünya Okul yolunda patlayan mayın 9 ilkokul çocuğunun ölümüne neden oldu

Okul yolunda patlayan mayın 9 ilkokul çocuğunun ölümüne neden oldu

6 saat önce

Afganistan'da okula giden öğrencilerin Taliban tarafından döşendiği öne sürülen mayına basması sonucu yaşları 9 ile 12 arasında değişen 9 çocuk hayatını kaybetti. Çocuklardan dördünün Taliban ailelerinden olduğu belirtildi.

Okul yolunda patlayan mayın 9 ilkokul çocuğunun ölümüne neden oldu, System.String[]

Afganistan'da okula giden öğrencilerin Taliban tarafından döşendiği öne sürülen mayına basması sonucu yaşları 9 ile 12 arasında değişen 9 çocuk hayatını kaybetti. Çocuklardan dördünün Taliban ailelerinden olduğu belirtildi.


Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Takhar bölgesinde meydana gelen olayda okula gitmek üzere yola çıkan çocukların mayına basması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Cumartesi günleri okulların açık olduğu ülkede patlamanın ardından olay yerine güvenlik görevlileri ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Ancak patlama nedeniyle 9 çocuk yaşamını yitirdi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:38 
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