OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ

08.04.2022 10:11

ERZURUM'da, sabah okula götürdüğü 12 yaşındaki torunu S.A.G.' ye sürmesi için otomobili veren Yakup Akpınar (67) polise yakalandı.

ERZURUM'da, sabah okula götürdüğü 12 yaşındaki torunu S.A.G.' ye sürmesi için otomobili veren Yakup Akpınar (67) polise yakalandı. Akpınar, "Torunumu sabahları okula bırakıyorum. Bugün kızım da arabadaydı. Torumun annesine caka satmak istedi, ben de kıramadım" dedi. Polis bir daha böyle bir şey yapmaması konusunda uyardığı S.A.G.' yi okula gönderdi. Akpınar'a ise 36/3-A maddesi gereği sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL para ceza kesti.

Erzurum merkez Aziziye ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ortaokul çevresinde önlem aldı. Ekipler, okul önüne gelen bir otomobilin sürücü koltuğundan küçük yaşta bir çocuğun indiğini gördü. Yapılan incelemede ehliyetsiz çocuk sürücünün 7'nci sınıf öğrencisi S.A.G. olduğu tespit edildi. Polis, çocuğa nasihatte bulunarak, "Senden küçüklere örnek olman gerekmiyor mu? Sabah arabayla okula geliyorsun bütün çocuklar sana bakıyor. Ne yapıyorsun? Suç işliyorsun, doğru mu? 18 yaşını doldurup ondan sonra araç kullanman gerekiyor. Bak bütün insanları mağdur ediyorsun. Buradaki arkadaşların da senin yüzünden hevesleniyorlar. İyi bir şey mi bu? Değil. Allah göstermesin birine çarpsan ne olacak? Sürücü belgen yok. Bundan sonra dedenden arabayı istemeyeceksin. Diyeceksin ki, 'dede ben artık 18 yaşına gelene kadar araba sürmeyeceğim. Sürücü belgemi alacağım, araba sürmeyi iyice öğreneceğim ondan sonra arabayı kullanacağım' tamam mı" diye uyardıktan sonra derslerine geç kalmaması için okuluna gönderdi.

Torununa neden ehliyetsiz araç kullandırdığı sorulan Yakup Akpınar polislerden özür diledi. Akpınar, "Bugün annesine caka satmak istedi ben de kıramadım" dedi.

OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ
OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ
OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ
OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ
OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ
OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ
OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ
OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ
OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ
OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ
OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ

YORUMLAR
500
Koruma altındaki 'kara semenderi' kaçakçısına 600 bin lira ceza Koruma altındaki 'kara semenderi' kaçakçısına 600 bin lira ceza Iğdır'da ses cihazıyla avlanan 2 avcıya 15 bin lira ceza kesildi Iğdır'da ses cihazıyla avlanan 2 avcıya 15 bin lira ceza kesildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:53 Demet Akbağ'ın tiyatro özlemi 15 yıl sonra bitti! Sanatçılar usta ismi ön sıradan izledi
10:46 "Tencere alana arsa hediye " kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu
10:39 "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor
10:25 Türkçe paylaşım yapan Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:19:03. #1.12#
SON DAKİKA: OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement