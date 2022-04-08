OKUL YOLUNDA TORUNUNA OTOMOBİL KULLANDIRDI, 3 BİN 674 LİRA CEZA YEDİ - Son Dakika

ERZURUM'da, sabah okula götürdüğü 12 yaşındaki torunu S.A.G.' ye sürmesi için otomobili veren Yakup Akpınar (67) polise yakalandı. Akpınar, "Torunumu sabahları okula bırakıyorum. Bugün kızım da arabadaydı. Torumun annesine caka satmak istedi, ben de kıramadım" dedi. Polis bir daha böyle bir şey yapmaması konusunda uyardığı S.A.G.' yi okula gönderdi. Akpınar'a ise 36/3-A maddesi gereği sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL para ceza kesti.

Erzurum merkez Aziziye ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ortaokul çevresinde önlem aldı. Ekipler, okul önüne gelen bir otomobilin sürücü koltuğundan küçük yaşta bir çocuğun indiğini gördü. Yapılan incelemede ehliyetsiz çocuk sürücünün 7'nci sınıf öğrencisi S.A.G. olduğu tespit edildi. Polis, çocuğa nasihatte bulunarak, "Senden küçüklere örnek olman gerekmiyor mu? Sabah arabayla okula geliyorsun bütün çocuklar sana bakıyor. Ne yapıyorsun? Suç işliyorsun, doğru mu? 18 yaşını doldurup ondan sonra araç kullanman gerekiyor. Bak bütün insanları mağdur ediyorsun. Buradaki arkadaşların da senin yüzünden hevesleniyorlar. İyi bir şey mi bu? Değil. Allah göstermesin birine çarpsan ne olacak? Sürücü belgen yok. Bundan sonra dedenden arabayı istemeyeceksin. Diyeceksin ki, 'dede ben artık 18 yaşına gelene kadar araba sürmeyeceğim. Sürücü belgemi alacağım, araba sürmeyi iyice öğreneceğim ondan sonra arabayı kullanacağım' tamam mı" diye uyardıktan sonra derslerine geç kalmaması için okuluna gönderdi.

Torununa neden ehliyetsiz araç kullandırdığı sorulan Yakup Akpınar polislerden özür diledi. Akpınar, "Bugün annesine caka satmak istedi ben de kıramadım" dedi.