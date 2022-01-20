Okul yolunu kayak pistine çeviren öğretmen, kayarak okula gidiyor - Son Dakika

Okul yolunu kayak pistine çeviren öğretmen, kayarak okula gidiyor

Ulaşım aracı olarak kayak takımını kullanıyor

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde kar yağışını fırsat bilen öğretmen İbrahim Turan, okul yolunu kayak pistine çevirdi. Ulaşım aracı olarak kayak takımını kullanan Turan, okula kayarak gidiyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesi kar yağışının etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı. Ender kar yağışının olduğu ilçede bulunan Şelale İlkokulu'nun Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, kar yağışını fırsat bilerek okul yolunu adeta kayak pistine çevirdi. Ulaşım aracı olarak kayak takımlarını kullanan Turan, okula mahalledeki yollardan kayarak gidiyor. Turan'ın kayak yaptığı görüntüleri ise sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Şelale İlkokulu Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, "İlçemize kar fazla yağmaz, çok nadiren yağar. Okul olarak kar yağışlarında kızakla kayar, kartopu oynarız. Ben de bu kar yağışını fırsat çevirerek okula arabamla değil kayak takımımla geldim" dedi.