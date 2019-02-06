Okul Yöneticilerine "Deneyap Teknoloji Atölyesi" Anlatıldı

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan "Deneyap Teknoloji Atölyesi"ne yetenekli gençlerin başvurması kapsamında Alanya
ilçesinde ilk orta ve lise okul müdürlerine sunum yapıldı.
Alanya'da 215 okul müdürünün katıldığı Alanya Gençlik Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi'nin hayata geçirildiği bilgisini verdi.
Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ilk etapta kurulacak 12 il arasında Antalya
'nın Alanya ilçesinde bulunmasının önemine değinen Ulusan, atölyelerin 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıf ile lise hazırlık öğrencilerine yönelik olduğunu belirtti.
Alanya Gençlik Müdürü Emre Kıldırgıcı ise Deneyap eğitimlerine Mayıs ayında başlanacağını söyledi. Sınav başvuruların sürdüğü bilgisini veren Kıldırgıcı, eğitimin ücretsiz olacağını kaydederek, "Geleceğin teknoloji yıldızlarını bulmak adına çok önemli bir proje. Bu proje çocuklarımızın geleceğin Türkiye'sine hazırlanması, ülkemize ve vatanımıza hayırlı bir birey yetiştirmek amacı güdüyor. Öğrencilerimizi bu öneli projeye davet ediyorum" diye konuştu.
Toplantıya Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de katıldı.