Son Dakika Haberleri: Okul yöneticiliği başvuru kılavuzu yayımlandı

Okul yöneticiliği başvuru kılavuzu yayımlandı

1 saat önce

ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" başvuru kılavuzu yayımlandı.

Okul yöneticiliği başvuru kılavuzu yayımlandı, System.String[]
ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" başvuru kılavuzu yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:40 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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