Okul Yöneticiliği Sınavı Geç Başvurularında "Son Gün" Hatırlatması
14 dakika önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) ilk kez düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) geç başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) ilk kez düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) geç başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-MEB-EKYS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre, adaylar, 2019-MEB-EKYS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:35 Kaynak: AA
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