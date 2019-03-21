Son Dakika Haberleri: Okul Yöneticiliği Sınavı Geç Başvurularında "Son Gün" Hatırlatması

Okul Yöneticiliği Sınavı Geç Başvurularında "Son Gün" Hatırlatması

14 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) ilk kez düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) geç başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

Okul Yöneticiliği Sınavı Geç Başvurularında
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) ilk kez düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) geç başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-MEB-EKYS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, adaylar, 2019-MEB-EKYS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:35 Kaynak: AA

Twitter, milli eğitim bakanlığı, Güncel
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