Okul Yöneticiliği Sınavı Geç Başvurularında "Son Gün" Hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) ilk kez düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) geç başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) ilk kez düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) geç başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.



ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-MEB-EKYS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.



Buna göre, adaylar, 2019-MEB-EKYS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

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