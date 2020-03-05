Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı - Son Dakika
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Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (MEB-EKYS) giriş belgeleri yayımlandı.

Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (MEB-EKYS) giriş belgeleri yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenecek MEB-EKYS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

MEB-EKYS, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek.

milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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