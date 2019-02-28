Son Dakika Haberleri: Okul Yöneticiliği Sınavı Örnek Soruları Yayımlandı

Okul Yöneticiliği Sınavı Örnek Soruları Yayımlandı

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez düzenlenecek, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" örnek soruları yayımlandı.

Okul Yöneticiliği Sınavı Örnek Soruları Yayımlandı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez düzenlenecek, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)" örnek soruları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından 21 Nisan'da 50 il merkezinde yapılacak 2019-MEB-EKYS için adaylara yardımcı olmak amacıyla hazırlanan örnek sorulara yer verildi.

Buna göre, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testin uygulanacağı ve soruları cevaplama süresinin 150 dakika olacağı sınavda, yazılı sınav konuları ve ağırlıkları genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 olarak belirlendi.

Örnek soru kitapçığında söz konusu konulardan 10 örnek soruya yer verildi.

Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart'ta bir başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak. Başvurular, sınav ücreti yatırılarak tamamlanacak.

2019-MEB-EKYS için geç başvuru günü ise 21 Mart olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:24 Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir Meral Akşener: Mersin'de Yeni Bir İsimle Seçime Gireceğiz

İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak Haydarpaşa Köprüsü'nün Bir Bölümü Yaya ve Araç Trafiğine Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:17:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Yöneticiliği Sınavı Örnek Soruları Yayımlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]