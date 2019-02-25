Okul yöneticiliği sınavı tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Nisan'da yapılacak.

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MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu