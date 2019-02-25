Okul yöneticiliği sınavı tarihi belli oldu
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Nisan'da yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Nisan'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:10
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