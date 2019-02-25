Son Dakika Haberleri: Okul yöneticiliği sınavı tarihi belli oldu

Okul yöneticiliği sınavı tarihi belli oldu

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Nisan'da yapılacak.

Okul yöneticiliği sınavı tarihi belli oldu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Nisan'da yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:10 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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