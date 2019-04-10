Okul Yönetimi Hazırladı, Öğrenciler Şampiyon Oldu

- Okul yönetimi hazırladı, öğrenciler şampiyon oldu Diyarbakır Molla Gürani İlkokulu yönetimi, kendi imkanları ile okulun içerisine tırmanış duvarı yerleştirdi Duvara tırmanarak yeteneklerini keşfeden öğrenciler, girdikleri yarışmalarda dereceye girmeyi başardıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın...

- Okul yönetimi hazırladı, öğrenciler şampiyon oldu

Diyarbakır Molla Gürani İlkokulu yönetimi, kendi imkanları ile okulun içerisine tırmanış duvarı yerleştirdi

Duvara tırmanarak yeteneklerini keşfeden öğrenciler, girdikleri yarışmalarda dereceye girmeyi başardı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Molla Gürani İlkokulu yönetimi tarafından okul içerisine yerleştirilen tırmanış duvarında çalışan öğrenciler, hazırlandıkları turnuvada Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Molla Gürani İlkokulu'nun bodrum alanında, öğrenciler için tırmanış duvarı yapıldı. Çocukların kullanımına sunulan tırmanış duvarında yeteneklerini keşfeden öğrenciler, yarışmalara girmeye başladı. Keşfedilen yetenekli çocuklar tırmanış yarışmalarında Türkiye dereceleri elde etmeyi başardı. Çalışmalarına devam eden öğrencilerin şimdiki hedefi dünya şampiyonluğuna ulaşmak.

"Katıldığımız yarışmalarda her zaman Diyarbakır'a madalya getirdik"

Molla Gürani İlkokulu tırmanış sporu antrenörü Hasan Uludağ, katıldıkları tüm yarışmalarda Diyarbakır'a mutlaka madalya getirdiklerini söyledi. Uludağ, "Diyarbakır Molla Gürani İlkokulun'da minik ve genç sporcularımızla antrenman yapıyoruz. Bodrum katında kısa duvar dediğimiz, boulder duvarda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Burada kendi imkanlarımızla okulun desteğiyle duvar yaparak genç sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye yarışmalarına, il şampiyonalarına katıldık. Burada ilk önce il şampiyonları daha sonra Türkiye şampiyonları yetiştiriyoruz. Türkiye şampiyonalarında 1. 2. ve 3. derecelerimiz var, katıldığımız bütün yarışmalarda Diyarbakır'a her zaman madalya aldık" dedi.

İlk önce Türkiye 3.'sü daha sonra Türkiye 1.'si oldu

31 Mart - 1 Nisan 2018 de Rize'de Türkiye Dağcılık Federasyon tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Minikler-Küçükler Lider Türkiye Şampiyonasında D kategorisinde ilk önce Türkiye 3.'sü olan daha sonra 28-29 Nisan 2018 de Samsun'da Türkiye Dağcılık Federasyon tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Minikler ve Küçükler Lider Türkiye Şampiyonasında Minikler Erkek B kategorisinde Türkiye birinciliğine ulaşan Mert Poyraz Akça, 2 buçuk yıldır tırmanış yaptığını söyledi. Akça, Rize'de ilk girdiği yarışmada 3.'cü olduğunu daha sonra antrenmanlarını başarıyla bitirerek Samsun'da girdiği şampiyonada Türkiye birincisi olduğunu ifade etti.

Hedefi dünya şampiyonası

2-3 Mart 2019 Rize'de Türkiye Dağcılık Federasyon tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Lider 1. Ayak Türkiye Şampiyonasında Küçükler Erkek E kategorisinde yarışan ve 6-7 Nisan 2019 Nevşehir'de Türkiye Dağcılık Federasyon tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Lider 2. Ayak Türkiye Şampiyonasında Küçükler Erkek E Kategorisinde ile beraberinde 2 kez Türkiye Birincisi olan Arges Mızrak, 5 aydır tırmanmaya başladığını söyledi. Mızrak, "Tırmanıyoruz burada sonra ısınma yapıyoruz, 4-5 aydır burada tırmanıyorum. Nevşehir'e gitmiştik yarışma oldu orada. E kategorisinde Nevşehir'de yarışmaya girdim Türkiye birincisi oldum. Hedefim, dünyada ilk üçe girmek" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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