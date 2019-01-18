Okul Yönetiminden Öğrencilere Antalyaspor Atkısı

ANTALYA'da karne heyecanı yaşayan Barbaros Ortaokulu'ndaki öğrencilere, okul yönetimi tarafından Antalyaspor atkısı hediye edildi.

ANTALYA'da karne heyecanı yaşayan Barbaros Ortaokulu'ndaki öğrencilere, okul yönetimi tarafından Antalyaspor atkısı hediye edildi.



Barbaros Ortaokulu'nda öğrencilerin spor bilincinin artması ve derslere ilginin yoğunlaşmasını sağlamak için 2 yıldır 'Takımının formasıyla derse gel' projesi uygulanıyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yarı yılının son gününde okul yönetimi, karne hediyesi olarak öğrencilere Antalyaspor armalı atkı hediye etti.



FANATİK OKULDAN ŞEHRİN TAKIMINA DESTEK



Barbaros Ortaokulu Okul Müdürü Recai Ocak, 2 yıldır Antalyaspor'un renklerini okul forması olarak kabul ettiklerini ve derslere Antalyaspor formasıyla girebildiklerini anlattı. Ocak, "Burada çocuğun okula daha severek, isteyerek gelmesini amaçladık. Sadece bedenin değil kalbinin de burada olmasını istedik. Zaman zaman başka takımın formalarını giyip gelen öğrencilerimiz de oluyor. Onlara sporun, renklerin kardeşliği anlamında müsaade ediyoruz. Çoğunluğu Antalyaspor taraftarı olan bir okuluz. Doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. İnsan yaşadığı şehrin takımına sahip çıkmalı, birinci takım o olmalı. Bu bağlamda Antalyaspor sevgisini aşılamaya çalışıyoruz" dedi.



HEM OKUL HEM DE ANTALYASPOR ARMALI ATKI



Barbaros Ortaokulu'nda sürekli karne hediyeleri verildiğini söyleyen Recai Ocak, bu yıl Antalya'da kışın çok soğuk geçmesiyle birlikte öğrencilere atkı hediye etmeyi düşündüklerini anlattı. Ocak, "Bu atkıda hem okulumuzun arması hem de Antalyaspor'un arması ve renkleri olsun istedik. Böylece özel bir tasarım yaptık ve hayırseverlerimiz bunun yüzde 80'ini karşıladı. Bu atkıları okulumuzda bulunan 780 öğrenciye, tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza hediye ettik" dedi.



'SİZE VERİLEN BÜTÜN ÖDEVLERİ UNUTUN'



Öğrencilere sömestir tatili için tavsiyelerde de bulunan Ocak, "Size verilen bütün ödevleri unutun. Hiçbirini yapmayın. Bulunduğunuz yerde kar yağıyorsa kardan adam yapın, bol bol tatil, kar fotoğrafları paylaşın. Muhakkak arkadaşlarınızla yüz yüze buluşun. Sinemaya, tiyatroya, parka gidin. Beraber vakit geçirin, dostluklarınızın kıymetini bilin. Tatili tatil gibi değerlendirin. Dinlenmiş ve mutlu bir şekilde okulumuza geri dönün" diye konuştu.



ÖĞRENCİLER OKULA MUTLU GELİYOR



Okulda sporda kardeşliği vurguladıklarını anlatan İngilizce Öğretmeni Özlem Yılmaz Turan, "Fanatizm çok büyük bir problem. O nedenle küçük yaşlarda çocuklarımıza dostluğu öğretebilirsek, biz eğitimciler için büyük bir kazanım olur. Çocuklarımız bu proje sayesinde okula çok mutlu geliyor. Her takımın formasını giyip geliyorlar. Tabi ki Antalyaspor formasını daha çok giyiyorlar. Bu da onların çok mutlu, sağlıklı ders işlemesini sağlıyor" dedi.



ÖĞRENCİLERE HEDİYELERİ VERİLDİ



2018-2019 yılı birinci dönem sonunda karne almanın mutluluğunu yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Eflin Duru Yılmaz, çok güzel bir dönem geçirdiklerini, karne hediyesi olarak Antalyaspor atkısı dağıtılmasından çok mutlu olduğunu, bu sayede takıma destek olduklarını söyledi. Sınıflarda Antalyaspor atkısının dağıtılmasından dolayı mutlu olan öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından dönem sonu karneleri dağıtıldı.



- Antalya

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