Son Dakika Haberleri: Okula başlama yaşı 69 aya çıktı
Son Dakika Ekonomi Haber

Okula başlama yaşı 69 aya çıktı

1 saat önce

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Okula başlama yaşı 69 aya çıktı, System.String[]
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:43 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek Merkez Bankasının "Yedek Akçe" düzenlemesi Meclis'e geliyor TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Milletvekillerinden çok sert sözler Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 21:58:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okula başlama yaşı 69 aya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]