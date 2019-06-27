Okula başlama yaşı 69 aya çıktı
1 saat önce
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:43
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