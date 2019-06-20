Son Dakika Haberleri: Okula başlama yaşını 69 ay olarak düzenleyen kanun teklifi komisyonda kabul edildi
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Okula başlama yaşını 69 ay olarak düzenleyen kanun teklifi komisyonda kabul edildi

2 saat önce

Okula başlama yaşını 69 ay olarak düzenleyen kanun teklifi Komisyonda kabul edildiBazı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Okula başlama yaşını 69 ay olarak düzenleyen kanun teklifi komisyonda kabul edildi, System.String[]
Okula başlama yaşını 69 ay olarak düzenleyen kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Bazı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre, okula başlama yaşı 69 ay olarak belirleniyor.

Mesleki eğitim programlarına kayıt olma şartları, ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak şartları aranacak.

Yurtlar konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığına yetki veriliyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
Politika
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