DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

10.10.2020 14:55
DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

NİTELİKLİ AĞAÇLARI KESTİREREK MİLYONLARCA LİRA RANT ELDE ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ÇETEYE OPERASYONMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kesim alanları dışındaki genç ve nitelikli ağaçları kestirerek milyonlarca lira rant elde ettiği öne sürülen çeteye operasyon düzenlendi.

NİTELİKLİ AĞAÇLARI KESTİREREK MİLYONLARCA LİRA RANT ELDE ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ÇETEYE OPERASYON

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kesim alanları dışındaki genç ve nitelikli ağaçları kestirerek milyonlarca lira rant elde ettiği öne sürülen çeteye operasyon düzenlendi. Aralarında orman şefi, orman muhafaza memuru ve şirket görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay önce bir firmayla ilgili şikayet ihbarı aldı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kesim ve taşıma işiyle ilgili olarak ihale bölgesi dışında da genç ve nitelikli ağaçları kesildiği öne sürüldü. Firma görevlilerinin devleti zarara uğratıp, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edildi, Ayrıca kimi orman işletmesi amir memurların yapılan faaliyete göz yumarak maddi menfaat temini elde edip rüşvet aldıkları ileri sürüldü. Dosya kapsamında alınan tanık ifadeleri ve yapılan takiplerle birlikte delillendirme işlemleri tamamlandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla dün eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. Dosya kapsamında yapılan araştırmalarda ve incelemelerde, şüpheli olarak belirlenen 16 kişiden 6'sı hakkında gözaltı kararı verildi. Orman Bölge Müdürlüğüyle koordineli olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmeyen 10 şüphelinin durumu, alınacak ifadelerden sonra dosya savcısı tarafından tekrar değerlendirileceği öğrenildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca zarara uğratılan orman alanlarının tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak müfettiş görevlendirmesini talep etti. Görevlendirilen müfettişlerin zarar tespiti için çalışmalara başladığı, zararın milyonlarca lirayı bulduğu iddia edildi.

Aralarında orman şefi, orman muhafaza memuru ve şirket görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şirket merkezinde incelemelerde bulunan ekipler, çeşitli evraklara da el koydu. Ormancı çetesine yardım ettiği iddia edilen 1 orman bölge şefi ve bir orman bölge görevlisi de gözaltına alındı. İfadelerinin tamamlanmasının ardından 6 kişi adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ağaçlardan görüntüKamyondan görüntüYakalananların hastaneye götürülmesiGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA,

========

Okula başlayacak çocuklar, sahili doldurdu

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerden bazıları güneşlendi, bazıları ise denize girdi. Yoğunluğun yaşandığı sahilde, hafta başında okula başlayacak çocuklar da doyasıya eğlendi.

Hava sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, yerli ve yabancı tatilciler, sahilleri doldurdu. Hafta başında, yüz yüze eğitimin kısmen başlayacak olması nedeniyle tatile gelen aileler, çocuklarıyla birlikte plajları doldurdu. Tatilin son günlerinde plaja gelen çocuklar kumsalda oynayıp, denizde yüzerek doyasıya eğlendi.

Kentte yerleşik olarak yaşayan Rusların olduğu bölgedeki Konyaaltı Sahili'nde ise neredeyse Türk vatandaşı yoktu. Sahile gelen tatilcilerin bir kısmı denize girerken, bir kısmı ise güneşlenmeyi tercih etti. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte, önümüzdeki hafta da havaların bu şekilde devam etmesi bekleniyor.

Okula başlayacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Remzi Yaman Kumbasan (9), "Denize geldiğim için harika hissediyorum. Hayalim dayımla birlikte burada yüzmekti, ama o çalıştığı için dedemle birlikte geldim. Okula 1 hafta sonra başlayacağım" dedi.

Düzce'den Antalya'ya tatile gelen Zeki Demir, "Artık tatilimizi bitirmek üzereyiz. Bir hafta sonra Düzce'ye döneceğiz. Torunum da okula başlayacak. Eğitimlerine online devam ediyorlar. Bizim de tatilimiz bitmek üzere. Burada olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Neslihan Yetkin, "Oğlum Eren anaokuluna 2 hafta önce başlamıştı. Biraz tereddüt ettik ama bir sorun olmaz inşallah. Sınıfları 10 kişilik zaten. Evde durmaktan hem onlar hem biz de bunalmıştık. Bizim için de onlar için de iyi oldu. Hafta sonu fırsat bularak çocuklar ve annemle birlikte hem kahvaltı hem de yüzmek için sahile geldik" şeklinde konuştu.

SERİK SAHİLLERİNDE YABANCI TURİSTLER

Serik'e bağlı Belek ve Kadriye sahillerinde de yoğunluk yaşandı. Daha çok yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sahile gelenler güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Turistlerden kimi güneşlenmeyi kimi de denize girmeyi tercih etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Semih ERSÖZLER- Aslı DURAN- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, -

======================

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 İranlı gözaltında

TUNCELİ'de düzenlenen operasyonda Afyon sakızı olduğu değerlendirilen 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 İranlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulama sırasında, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada 25 paket halinde toplam 15 kilo 200 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu, 27 bin 590 TL ve 50 euro para ele geçirildi. Uyuşturucu ve paraya el konulurken, araçtaki 3 İranlı gözaltına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14
DHA YURT BÜLTENİ - 14

Konyaaltı Sahili, Antalya, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler, ''Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik'' dedi Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası! Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Son dakika: Hatay'da 2 gündür söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaliyle bazı şüpheliler gözaltına alındı Son dakika: Hatay'da 2 gündür söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaliyle bazı şüpheliler gözaltına alındı         
14:27
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor         
13:48
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı         
13:35
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı         
12:05
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu         
10:51
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 15:29:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei