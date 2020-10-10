DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

NİTELİKLİ AĞAÇLARI KESTİREREK MİLYONLARCA LİRA RANT ELDE ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ÇETEYE OPERASYON

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kesim alanları dışındaki genç ve nitelikli ağaçları kestirerek milyonlarca lira rant elde ettiği öne sürülen çeteye operasyon düzenlendi. Aralarında orman şefi, orman muhafaza memuru ve şirket görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay önce bir firmayla ilgili şikayet ihbarı aldı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kesim ve taşıma işiyle ilgili olarak ihale bölgesi dışında da genç ve nitelikli ağaçları kesildiği öne sürüldü. Firma görevlilerinin devleti zarara uğratıp, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edildi, Ayrıca kimi orman işletmesi amir memurların yapılan faaliyete göz yumarak maddi menfaat temini elde edip rüşvet aldıkları ileri sürüldü. Dosya kapsamında alınan tanık ifadeleri ve yapılan takiplerle birlikte delillendirme işlemleri tamamlandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla dün eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı. Dosya kapsamında yapılan araştırmalarda ve incelemelerde, şüpheli olarak belirlenen 16 kişiden 6'sı hakkında gözaltı kararı verildi. Orman Bölge Müdürlüğüyle koordineli olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmeyen 10 şüphelinin durumu, alınacak ifadelerden sonra dosya savcısı tarafından tekrar değerlendirileceği öğrenildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca zarara uğratılan orman alanlarının tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak müfettiş görevlendirmesini talep etti. Görevlendirilen müfettişlerin zarar tespiti için çalışmalara başladığı, zararın milyonlarca lirayı bulduğu iddia edildi.

Aralarında orman şefi, orman muhafaza memuru ve şirket görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şirket merkezinde incelemelerde bulunan ekipler, çeşitli evraklara da el koydu. Ormancı çetesine yardım ettiği iddia edilen 1 orman bölge şefi ve bir orman bölge görevlisi de gözaltına alındı. İfadelerinin tamamlanmasının ardından 6 kişi adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ağaçlardan görüntüKamyondan görüntüYakalananların hastaneye götürülmesiGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA,

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Okula başlayacak çocuklar, sahili doldurdu

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerden bazıları güneşlendi, bazıları ise denize girdi. Yoğunluğun yaşandığı sahilde, hafta başında okula başlayacak çocuklar da doyasıya eğlendi.

Hava sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, yerli ve yabancı tatilciler, sahilleri doldurdu. Hafta başında, yüz yüze eğitimin kısmen başlayacak olması nedeniyle tatile gelen aileler, çocuklarıyla birlikte plajları doldurdu. Tatilin son günlerinde plaja gelen çocuklar kumsalda oynayıp, denizde yüzerek doyasıya eğlendi.

Kentte yerleşik olarak yaşayan Rusların olduğu bölgedeki Konyaaltı Sahili'nde ise neredeyse Türk vatandaşı yoktu. Sahile gelen tatilcilerin bir kısmı denize girerken, bir kısmı ise güneşlenmeyi tercih etti. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte, önümüzdeki hafta da havaların bu şekilde devam etmesi bekleniyor.

Okula başlayacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Remzi Yaman Kumbasan (9), "Denize geldiğim için harika hissediyorum. Hayalim dayımla birlikte burada yüzmekti, ama o çalıştığı için dedemle birlikte geldim. Okula 1 hafta sonra başlayacağım" dedi.

Düzce'den Antalya'ya tatile gelen Zeki Demir, "Artık tatilimizi bitirmek üzereyiz. Bir hafta sonra Düzce'ye döneceğiz. Torunum da okula başlayacak. Eğitimlerine online devam ediyorlar. Bizim de tatilimiz bitmek üzere. Burada olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Neslihan Yetkin, "Oğlum Eren anaokuluna 2 hafta önce başlamıştı. Biraz tereddüt ettik ama bir sorun olmaz inşallah. Sınıfları 10 kişilik zaten. Evde durmaktan hem onlar hem biz de bunalmıştık. Bizim için de onlar için de iyi oldu. Hafta sonu fırsat bularak çocuklar ve annemle birlikte hem kahvaltı hem de yüzmek için sahile geldik" şeklinde konuştu.

SERİK SAHİLLERİNDE YABANCI TURİSTLER

Serik'e bağlı Belek ve Kadriye sahillerinde de yoğunluk yaşandı. Daha çok yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sahile gelenler güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Turistlerden kimi güneşlenmeyi kimi de denize girmeyi tercih etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Semih ERSÖZLER- Aslı DURAN- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, -

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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 İranlı gözaltında

TUNCELİ'de düzenlenen operasyonda Afyon sakızı olduğu değerlendirilen 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 İranlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulama sırasında, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada 25 paket halinde toplam 15 kilo 200 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu, 27 bin 590 TL ve 50 euro para ele geçirildi. Uyuşturucu ve paraya el konulurken, araçtaki 3 İranlı gözaltına alındı.