Üye Girişi
Okula başlayacak çocuklara ve ailelerine uzmanından öneriler - Son Dakika

Okula başlayacak çocuklara ve ailelerine uzmanından öneriler

10.07.2021 13:14
Okula başlayacak çocuklara ve ailelerine uzmanından öneriler, System.String[]

Okul döneminde çocukları ve aileleri bekleyen bazı risk faktörlerine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat, bu sürecin problemsiz atlatılabilmesine yardımcı olacak 7 öneride bulundu.

Okul döneminde çocukları ve aileleri bekleyen bazı risk faktörlerine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat, bu sürecin problemsiz atlatılabilmesine yardımcı olacak 7 öneride bulundu. Doksat, alınabilecek bütün tedbirlerin, aidiyet, sevgi, saygı ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Beykent Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kerem Doksat, toplumun en küçük sosyal birimi olan ailelerin ilkokul dönemiyle birlikte yeni özdeşim ve benimseme nesneleri olan öğretmenleriyle tanışıp, kaynaşmaları sürecinde çocukları ve aileleri bekleyen bazı tehlikelere dikkat çekti.

İLKOKUL ÖĞRETMENİ VE ÇOCUK ARASINDAKİ BAĞ ÖNEMLİ

Çocuğun okuldan soğumasının önüne geçebilecek en önemli faktörün ilkokul öğretmeninin iletişim ve tutumu olduğunu ifade eden Doksat, "İlkokul öğretmeninin çocuğun ve ailenin beklentilerinin ötesinde sert olması ve çocuğun öğretmenini sevmemesi durumu, okuldan soğuma, akademik becerilerin layıkıyla kazanılmaması gibi potansiyel tehlikelere gebedir. O nedenle ilkokul öğretmeni ve çocuk arasındaki bağın kuvvetli olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

"DİKKAT EKSİKLİĞİNE KARŞI GEREKEN ÖNLEMLER ERKENDEN ALINMALI"

Dikkat eksikliğinin önemsenmemesinin ilerleyen dönemde daha ciddi sorunlara da yol açabileceğini söyleyen Doksat, "Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların profesyonel yardım alma süreçleri geciktiği takdirde, tedavisiz kalan bu çocuklarda dürtüsellik sebebiyle kolay tahrike gelme ve arkadaşları tarafından kolay kışkırtılma durumu ortaya çıkar. Bu durumda, akran kavgaları ve birbirini yaralama, ittirme gibi tehlikelerle karşı karşıya gelmek mümkün olabilir. O nedenle dürtüsel, çabuk sinirlenen ve saldırganlaşabilen çocukların mutlaka erken dönemde tedavi edilmeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ÖĞRETMENLER DUYARLI OLMALI"

Akran zorbalığının beraberinde getirdiği çeşitli gruplaşma ve olası fiziksel saldırılara karşın öğretmenlerin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Doksat şu ifadeleri kullandı:

"Gruplaşma, çeteleşme, akran zorbalığı bir diğer tehlike grubu olarak karşımızda durmaktadır. Belli bir gruba ait olarak kabul edilmeyen çocukların ötekileştirilerek, tehdit edilmesi, aşağılanması, fiziksel saldırıya maruz bırakılması gibi durumlar yaşanabilmektedir. Bu konuda öğretmenlerimizin çok duyarlı olması ve bu gibi davranışlara göz yummaması, böyle davranan öğrencileri profesyonel destek almaya yönlendirmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda alınacak olan tedbirlerin, bireylerin topluma yabancılaşmasını önlemek üzerinden, kültürel yozlaşma ve dejenerasyonu da azaltıcı etkisi olacaktır."

"SİGARA VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE İLKOKUL SIRALARINDA BAŞLAMALI"

"Sigara ve uyuşturucuyla mücadeleye mutlaka ilkokul sıralarında başlamak gerekir" diyen Doksat, "Günümüzde uyuşturucu (esrar, çakmak gazı, bali vb.) kullanma yaşı 13 yaşına kadar düşmüş olup, okul çıkışlarında etrafta olması muhtemel olan tedarikçiklere karşı, idarecilerin son derece tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi.

Çocukların arkadaşlık ilişkilerinin de takip edilmesi gerektiğini belirten Doksat, "Çocukların hatalı arkadaşlıklar ve yanlış seçimlere yeltenmemesi adına ilkokul sıralarından itibaren ebeveynlerin, tatlı-sert ve dostane bir ebeveyn tutumu sergilemeleri gerekmektedir. Böylece çocuklarının arkadaşlık yaptıkları kişiler hakkında fikir sahibi olmaları mümkün hale gelir" dedi.

EKRAN BAĞIMLILIĞINA DİKKAT

Günümüzde ekran bağımlılığının önemli bir tehlike faktörü olduğunu ifade eden Doksat, "Okullarımızda eğitim bilgisayar teknolojisi aracılığıyla yürütülmeye başlandığı için, öğrenciler günün büyük bir kısmında bilgisayarla iç içe yaşamaktadır. Bu durum ise çocuklarda bilgisayar bağımlılığının gelişmesi açısından potansiyel bir tehlike yaratmaktadır. O nedenle çocukların ders amacı dışındaki bilgisayar kullanımına ve bilgisayar oyunlarına ailelerin sınır koyması çok önemlidir" diye konuştu.

PROBLEM ÇÖZMEDE OKULUN ÖNEMİ

"Doğru problem çözme stratejilerinin öğrenilmesinde aileden sonra ikinci sırada okul yer almaktadır" diyen Doksat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek çizilen uygun disiplin çerçevesinin gerekse de doğru uyum becerilerinin bu yaşlardaki çocuklara öğretilmesi, başa çıkma teknikleri arasında saldırganlık yönteminin kullanılmasını engeller. Aksi takdirde, sorun çözmek adına giderek saldırganlaşan ve şiddete meyilli olan bir nesil ile karşı karşıya kalma riskimiz söz konusudur."

Prof. Dr. Doksat çocukların 'küçük erişkin'ler olmadığının altını çizerek, "Her birinin kişiliği farklıdır. Onları sevelim, kollayalım ve her türlü olumsuz ortamdan uzak tutalım. Ek olarak milli ve manevi değerlerimizi korumak açısından da onlara gerekli telkinlerde bulunmak son derece önem taşımaktadır" dedi.


Okula başlayacak çocuklara ve ailelerine uzmanından öneriler

Beykent Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Edebiyat, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okula başlayacak çocuklara ve ailelerine uzmanından öneriler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı 20:10 Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı 19:07 İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı 19:03 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi 18:50 Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin 18:39 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada 18:34 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu 18:08 Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı 15:02 Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı         
20:19
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi         
19:04
Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor Mesut Özil hocasını öve öve bitiremedi: Pereira da bizim gibi hücum istiyor         
18:53
Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor Meteoroloji bölge verip, ayrıntılarıyla uyardı! Kuvvetli yağmur geliyor         
18:44
İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
18:35
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı         
18:29
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 20:50:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okula başlayacak çocuklara ve ailelerine uzmanından öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement