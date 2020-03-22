Okula bir an önce gidebilmek için vatandaşları evde kalmaya davet ettiler - Son Dakika
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Okula bir an önce gidebilmek için vatandaşları evde kalmaya davet ettiler

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, kamera karşısına geçerek, "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.

Okula bir an önce gidebilmek için vatandaşları evde kalmaya davet ettiler, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, kamera karşısına geçerek, "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.


Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim Merkezinde eğitim alan ve korona virüsü nedeniyle eğitimleri aksayan özel gereksinimli bireyler, kamera karşısında verdikleri mesajlar ile vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardılar. Öğrenciler kaydettikleri görüntülerde, "Canımız sıkılsa da biz okula gitmiyoruz, siz de evde kalın", "Evde kal bütün Türkiye", "Benim için evde kal", "Evden çıkmayalım, mesafeyi koruyalım" ifadelerine yer verdiler. - KOCAELİ

Başiskele, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:31 Kaynak: İHA

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