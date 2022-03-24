Son dakika haberi! Okula çağırılan veli terör estirdi...O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Okula çağırılan veli terör estirdi...O anlar kamerada

24.03.2022 10:50

Son dakika haberi... Okula çağırılan veli terör estirdi.

Okula çağırılan veli terör estirdi...O anlar kamerada

Erzurum'da 3 ayda 4 kez veliler eğitimcilere saldırdı

ERZURUM - Erzurum'da öğrenci ile ilgili şikayet iletilmek üzere okula çağırılan veli, müdür yardımcısına saldırdı. Araya giren diğer öğretmenlerin sakinleştirdiği kavga sonrası müdür yardımcısı veliden şikayetçi oldu.

Olay 22 Mart Salı günü Erzurum Palandöken ilçesinde bulunan Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre oğlu Emir G.'yle ilgili şikayetlerin bildirilmesi için okula çağırılan F.G. müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu'na saldırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde saldırgan veli güçlükle sakinleştirildi.

Öte yandan daha önce de birkaç kez okula çağrıldığı öğrenilen F.G.'nin öğretmen ve yöneticilere tehdit ve hakaretler savurduğu öğrenildi. Terzioğlu, öğretmen ve diğer görevlilerin araya girip okuldan çıkardığı F.G. hakkında şikayetçi oldu. F.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi 3 ay içerisinde Erzurum'da öğrenci velilerinin 4. kez eğitimcilere saldırdığını artı bu saldırılarının son bulması gerektiğini ifade etti.

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Son dakika haberi | YAVRU KÖPEĞİ DÖVÜP, ÇATIDAN ATTI; O ANLAR KAMERADA Son dakika haberi | YAVRU KÖPEĞİ DÖVÜP, ÇATIDAN ATTI; O ANLAR KAMERADA Gözü dönmüş veli, okul basıp öğretmen yumrukladı! O anlar saniye saniye kamerada Gözü dönmüş veli, okul basıp öğretmen yumrukladı! O anlar saniye saniye kamerada

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Okula çağırılan veli terör estirdi...O anlar kamerada - Son Dakika


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