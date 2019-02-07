Okula Dönüş Alışverişlerinde En Çok Kalem Ve Defterler Tercih Edildi

"Sıradaki Yıldızlar" isimli kampanyayla tüm okul ihtiyaçlarını ve ikinci dönem kırtasiye eksiklerini avantajlı fiyatlarla karşılamak mümkün.

Alışveriş trendlerine yön veren Hepsiburada, internet üzerinden yapılan okul alışverişi aramalarının geçtiğimiz yıla göre %45 oranında arttığını açıkladı. Bu veriden hareketle, aile bütçesinde önemli bir paya sahip olan okul ihtiyaçlarına yönelik yılın ikinci okula dönüş kampanyasını başlatan Hepsiburada, ekonomik ve pratik bir okul alışverişi imkânı sunarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Velilere ve öğrencilere evlerinin konforunda, aradıkları her şeye tek tıkla ulaşma fırsatı sunuyor.

Okula yeni alışan anaokulu çocuklarına, büyüme heyecanı yaşayan ilkokul öğrencilerine, soru bankaları bitiren, sınava hazırlanan ortaokul öğrencilerine, üniversite hayali kuran lise öğrencilerine, yetenek sınavına hazırlanan gençlere, üniversitelilere… Kısacası her yaştan öğrencinin kalemden deftere, klasörden boyaya, not kağıdından kalemtıraşa, yazı tahtasından oyun hamuruna, çantadan sanatsal malzemelere kadar tüm kırtasiye ihtiyaçları Hepsiburada'nın okula dönüş kampanyasında özel indirimlerle öğrencileri bekliyor.

Öğrenciler yeni döneme yeni kalemlerle başlamayı tercih ediyor

Okul alışverişleriyle ilgili müşterilerin taleplerini inceleyen Hepsiburada, ikinci yarıyıl alışverişlerinde de en tercih edilen ürünlerin başını kalem ve yazı gereçlerinin çektiği, ardından da defterlerin geldiğini açıkladı.En çok okul alışverişi yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir olarak sıralandı.En yoğun olarak 25-35 yaş aralığı tarafından yapılan kırtasiye alışverişinde, erkek müşteri sayısının daha fazla olduğu da belirtildi.

Anne-babalar için fiyat kadar sağlığa uygun malzeme kullanımı da önemli

Hepsiburada'nın verilerine göre anne babalar okul alışverişlerinde fiyat-kalite dengesi ve sağlamlık kadar sağlığa uygun malzeme kullanımına da önem veriyor. Özellikle çanta seçiminde, çocuklarının omurga ve iskelet yapılarına zarar vermeyecek modellere yöneliyor. Öğrenciler ise okul alışverişinde en çok ürünlerin sevdikleri çizgi film karakterlerini içerip içermemesini veya arkadaşlarıyla aynı ürüne sahip olmayı önemsiyor.