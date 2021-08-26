Okula dönüş e-ticarette kırtasiye alışverişlerini artırdı; çanta ve tablete ilgi yoğun - Son Dakika

Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala kırtasiye alışverişine de talep artmaya başladı. PttAVM.com üzerinden gerçekleştirilen kırtasiye alışverişleri yaklaşık yüzde 60 oranında yükseldi. En çok tercih edilen ürünler arasında ise çanta ve tablet olduğu bildirildi.

Pandemi sürecinde e-ticarete artan ilgi okulların yüz yüze eğitime açılmaya başlamasıyla birlikte de kendini gösterdi. Yerli ve milli e-ticaret sitesi PttAVM.com üzerinden gerçekleştirilen kırtasiye alışverişlerinin yaklaşık yüzde 60 oranında yükseldiği açıklandı. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu son haftalarda kırtasiye ürünlerinin aramalarında ve satışlarında artış yaşandığını söyledi.

"YÜZDE 60'LARA YAKIN YÜKSELİŞ GÖRÜYORUZ"

Çevikoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar sonrası kırtasiye araç gereçlerinde talep canlanmaya başladı. Aramalarda yoğun olarak kalem, defter, silgi, kalem ucu gibi ürünler başı çekiyor. Diğer zamanlara göre yüzde 60'lara yakın yükseliş görüyoruz" dedi.

EN KISA SÜREDE ULAŞTIRILIYOR

Gençlerin ihtiyaçlarını zamanında karşılamak için çalıştıklarını aktaran Çevikoğlu, "Her kesimden vatandaşlarımızda olduğu gibi gençlerimiz de pandemi sürecinden çok etkilendi. Gençlerimizin okul ihtiyaçlarını karşılayabilmek için PTT Kargo ile siparişleri en kısa sürede ulaştırıyoruz" diye konuştu.

TABLETE DE ÇANTAYA DE İLGİ YÜKSEK

Diğer yandan online eğitimde yoğun olarak kullanılan tabletlerin satışlarında da yükseliş sürüyor. Pandemi sürecinin başında online eğitime geçişlerin başlamasıyla birlikte tablet satışlarında da yükseliş yaşandığını söyleyen PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Verilerimize baktığımızda tablet gibi ürünlerde pandemi öncesi dönemlere kıyasla yükseliş olduğunu görüyoruz. Geçmişte elektronik eşyalar alınırken e-ticarete tereddütle bakılırdı. Son dönemde pandeminin etkisiyle bunun hem güven damgası gibi uygulamalarla hem de e-ticaretin daha fazla deneyimlenmesiyle ciddi oranda kırıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMPANYA HAZIRLANDI

Platform olarak okula dönüşlerle ilgili yüzde 50'ye varan indirimler hazırladıklarını aktaran Çevikoğlu, "E-ticaret yoluyla küçük ürünler alınmaz diye bir kural yok. Kalemtıraşlardan uçlu kalemlere kadar birçok ürün evlere sipariş ediliyor. Kampanyamız kapsamında çantalar, yazı tahtası kalemleri, fosforlu kalemler, boyama araçları, dosyalar, suluklar, silgiler, dolma kalemler gibi birçok ürün bulunuyor" dedi.