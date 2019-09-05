Son Dakika Haberleri: Okula dönüş heyecanı Ceylan Karavil Park'ta artıyor
Son Dakika Güncel Haber

Okula dönüş heyecanı Ceylan Karavil Park'ta artıyor

3 saat önce

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park, okula dönüş etkinlikleri kapsamında Niloya ile çocuk hayranlarını buluştu.

Okula dönüş heyecanı Ceylan Karavil Park'ta artıyor, System.String[]

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park, okula dönüş etkinlikleri kapsamında Niloya ile çocuk hayranlarını buluştu.


Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, düzenlediği etkinliklerle çocuklara tatilin son günlerinin keyfini doyasıya yaşatmaya devam ediyor. Çocukların en sevdiği çizgi film karakteri Niloya, Ceylan Karavil Park'ta minik hayranlarıyla buluştu. Çocuklar, şarkı ve oyunlarla dolu Niloya, gösterilerini ücretsiz olarak izleme şansı buldu. Eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalayan çocuklar için 4-8 Eylül arası devam edecek. Her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaktan büyük keyif duyan Ceylan Karavil Park, çocukların gelişimine katkıda bulunacak, onların interaktif şekilde katılım sağlayabilecekleri, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin ön planda tutulacağı bir birinden farklı çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. - DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük çocuğun baba özlemi yürekleri dağladı: Seni rüyalarımda görüyorum
Marketten çikolata çalan çocuk güvenlik görevlileri tarafından kırbaçlandı Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:17:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okula dönüş heyecanı Ceylan Karavil Park'ta artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]