Okula dönüş için yüksek performanslı oyun bilgisayarı fırsatları - Son Dakika

Okula dönüş için yüksek performanslı oyun bilgisayarı fırsatları

Teknoloji markası ASUS ROG, eğitim ve profesyonel hayatın uzaktan devam ettiği bu günlerde, hem eğlence, hem eğitim ve hem de iş için artan taşınabilir bilgisayar ihtiyacına yönelik olarak kullanıcılarına özel yüksek performanslı ROG marka bilgisayar avantajlarını ve kampanyalarını duyurdu.

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Teknoloji markası ASUS ROG, eğitim ve profesyonel hayatın uzaktan devam ettiği bu günlerde, hem eğlence, hem eğitim ve hem de iş için artan taşınabilir bilgisayar ihtiyacına yönelik olarak kullanıcılarına özel yüksek performanslı ROG marka bilgisayar avantajlarını ve kampanyalarını duyurdu.

Okulların açılmasıyla birlikte taşınabilir bilgisayar taleplerinde ciddi bir artış olduğunu aktaran ASUS ROG yetkilileri, bu dönemde eğitim kadar, yüksek performanslı donanım gerektiren profesyonel işlerin ve oyunun da önemli bir ihtiyaç kalemi haline geldiğini söyledi ve her bütçeye uygun farklı bilgisayar alternatifi sunmanın önemine değindi.

TÜM SATIŞ NOKTALARINDA FİYAT AVANTAJI

Özellikle yüksek donanımlı dizüstü bilgisayar ihtiyacının bu denli arttığı dönemde tüm teknoloji marketlerinde ve online satış mağazalarında her bütçeye uygun birçok farklı ASUS ROG dizüstü bilgisayar modelinin avantajlı fiyatlarla son kullanıcıya sunulacağını söyleyen yetkililer, sene sonuna kadar özellikle RTX 2060 ve 2070 ekran kartlı modellerde birçok farklı indirim ve kampanya olacağını duyurdu ve tüketicilerin bu dönemde yaptıkları teknoloji alımlarında en iyi fiyat performans dengesini bulmaları için iyi araştırma yapmaları gerektiğini savundu.

ROG STRIX G/ SCAR

ROG Strıx G ve Scar (G512/712, G532/732) modelleri ile eğlence ve iş için kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik en ideal çözümleri bulabilecekleri aktarılırken, fiyat noktasında da önümüzdeki günlerde tüm satış noktalarında devam edecek kampanyalara dikkat çekildi.

Yüksek donanım gerektiren iş ve oyunların olmazsa olmazı ekran kartının önemine vurgu yapan marka, RTX serisi ekran kartlı ROG marka modellerinde bir çok farklı konfügirasyon seçeneğine vurgu yaptı. ASUS yetkilileri, kullanıcıların farklı depolama, işlemci ve RTX ekran kartı seçenekleri ile ihtiyaçları doğrultusunda bütçeleri için en uygun seçeneği bulabileceklerini belirtti.

Ekran teknolojilerinin de önemine değinen yetkililer, renk kalibrasyonu, yenileme hızları, tepki süreleri ve renk doğruluğu gibi bir çok etkenin hem oyun hem de yaratıcı işler için çok önemli olduğuna vurgu yaptı ve Strix modellerinin bu noktada sahip olduğu yüzde 133 sRGB renk doğruluğu, 300Hz'e kadar yenileme hızı gibi teknik özellikler ile en son teknolojiyi kullandığı belirtildi.

Yüksek donanım ve taşınabilirliğin buluştuğu noktadaki en önemli noktanın soğutma olduğunu altı çizilirken ASUS ROG modellerinin patentli soğutma sistemleri sayesinde ağır yük altında bile uzun saatler serin bir şekilde çalışabildiği belirtildi.


- İstanbul
Okula dönüş için yüksek performanslı oyun bilgisayarı fırsatları

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:27 - Kaynak: DHA

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