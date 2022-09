Mediatrend Eylül sayısı çıktı! İndirdiniz mi?

MediaTrend ailesi olarak Eylül sayımızı Okula Dönüş dönemine ayırdık. Pek çok kişinin yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandığı bu günlerde sizin için keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak içerikler oluşturduk. Buna ek olarak sizler için Teknolojiyle dolu yepyeni bir sayı sizleri hazırladık!

Mediatrend Eylül sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Mediatrend Eylül 2022 sayısı neler içeriyor?

Doludizgin bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. Haziran ayı ile başlayan üç aylık bu periyota, birbirinden renkli anlar bıraktık. Tatilin sona ermesi her ne kadar hepimiz için duygu verici olsa da yaprakların sararmasıyla yepyeni bir döneme giriş yapıyoruz.

Ebeveyn ve öğrencileri okul telaşının sardığı bu sonbahar mevsiminde, biz de okula dönüş hazırlıklarını göz önüne alarak, Mediatrend'in eylül ayı temasını "Okula Dönüş!" olarak belirledik. Okula dönüş hazırlıkları yoğun bir tempoda devam ederken, bizler de Mediatrend ailesi olarak, ebeveyn ve öğrencilerin işini bir nebze kolaylaştıracak çözümler üretmeye gayret gösterdik.

MediaTrend uygulaması yenilendi

Öğrencilerin bu dönemde ihtiyaç duyacağı tablet, telefon gibi elektronik ihtiyaçlarına yönelik nitelikli alışveriş rehberleri hazırladık. Öte yandan öğrencilerin verimliliğini artırmaya yardımcı olacak mobil uygulamaları da bir güzel derledik.

Mobil Hayat köşemizde birbirinden dikkat çekici telefonlara yer verdik. Bunlar, Samsung'un son katlanabilir cihazları olan Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 modelleri oldu. Üst düzey özellikleriyle gözleri üzerinde toplayan bu telefonlar, hemen herkes gibi bizim de radarımıza girdi. Gezi köşemizde eylül ayının tadını çıkarabileceğiniz uygun fiyatlı tatil için kamp tüyolarını derledik.

Mutfakta Yaşam köşemiz, öğrenci evleri için ekonomik ve lezzetli 5 dakikalık tarifler ve em doyurucu hem lezzetli sandviç tarifleri içerirken; Evde Yaşam kategorimizde ise soğuk havalarda işinizi kolaylaştıracak kurutma makineleri önerileri yaptık ve hava temizleme teknolojilerini araştırdık.

Ses ve Görüntü sayfalarımızda spor yaparken size eşlik edecek kulaklıklar yer alırken. Aynı zamanda evde film ve dizi keyfi yapmak isteyenlere kılavuzluk ediyoruz. Objektif köşemizde, yönetmenlerin hayatı serisinde Nuri Bilge Ceylan hakkında araştırdıklarımızı anlattık.

Ayrıca yayıncılar ve YouTuber'lar için doğru vlog kamerasını nasıl seçeceğinize dair rehberlik ediyoruz. Bilgisayar Dünyası kategorimiz bu ay iki önemli konuya ev sahipliği yapıyor. Bilgisayar toplarken dikkat edilmesi gerekenleri ve bir döneme damgasını vurmuş yazılımları sizler için araştırdık.

"Biraz da eğlence…" diyenler için eylül ayının bombalarından biri olan Game of Thrones'un varisi House of the Dragon dizisini anlattık. Oyunseverler için ise PC'ye çıkan Spider-Man Remastred'ı inceledik. Kahveleriniz hazır ise teknolojiyle dolu bir serüvene çıkıyoruz! Hadi başlayalım.

Mediatrend Eylül sayısına Turkcell Dergilik uygulamasından ve Mediatrend web sitesinden ulaşabilirsiniz.