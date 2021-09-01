Okula dönüşte yüksek hızlı internet Türk Telekom'dan

Türk Telekom'un Evde Fiberin Gücü kampanyası ile müşteriler, hızı 100 mbps'ye kadar çıkan limitsiz fiber internet paketlerinden avantajlı fiyatlarla faydalanırken, Türkiye'nin çocuklara yönelik ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim paketini 3 ay boyunca ücretsiz kullanabiliyorlar.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Evde Fiberin Gücü kampanyasıyla hızı 24, 50 ve 100 mbps'ye kadar katlanan limitsiz fiber internet paketlerini, 24 ay taahhüt sözü veren müşterilere uygun fiyatlarla sunuyor.

Türkiye'nin fiber gücü olan Türk Telekom, okula dönüş döneminde müşterilerine sunduğu kampanya ile artan internet kullanımının ve yüksek hız ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda yüksek hızlı internet paketleri çok avantajlı fiyatlarla sunuluyor; 50 mbps'ye kadar hızlı limitsiz fiber internet paketi 109,90 TL ve 100 mbps'ye kadar hızlı limitsiz fiber internet paketi ise 129,90 TL.

Çocuklar MentalUP ile zihinsel becerilerini geliştiriyorlar

Yüksek hızlı internetin tüm hanelerde yaygınlaşmasını hedefleyen Türk Telekom, ayrıca 50 ve 100 mbps paketlerini seçen sınırlı sayıda kullanıcıya, öğrencilerin eğitim-öğrenim sürecini desteklemek amacıyla 3 aylık MentalUP paketini ücretsiz veriyor. Türk Telekom'un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP ile çocuklar, 100'den fazla eğlenceli zeka egzersizlerinden yararlanabiliyorlar. 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla çocukların gün içinde spor yapmalarını da sağlıyor.