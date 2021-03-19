Okula gidemeyen Arzu'ya, arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi - Son Dakika

Okula gidemeyen Arzu'ya, arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi

19.03.2021 09:24

Enver Kaya çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Arzu Kaya'ya (19), hastalıkları nedeniyle okula gidemeyince arkadaşları, evde sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Enver Kaya çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Arzu Kaya'ya (19), hastalıkları nedeniyle okula gidemeyince arkadaşları, evde sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Cilt kanseri, kemik erimesi, beyinde ur gibi birçok hastalığı bulunan Arzu Kaya, nefes almakta da güçlük çekiyor. Muş Valiliği ve Malazgirt Kaymakamlığı tarafından Türkiye'nin tam teşekküllü hastanelerinde tedavi ettirilen ve doktorların tüm çabalarına rağmen iyileşemeyen Arzu, evinde oksijen tüpüne bağlı yaşıyor. Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sınıf arkadaşları ise Kaya için yas gününde evinde sürpriz parti düzenledi. Okul arkadaşı Aleyna Esin, İzmir'de oturan 'Gelecek Olalım' ekip lideri Pelin İnkaya ile sosyal medya üzerinden irtibata geçerek, Arzu'nun durumunu iletti. İnkaya da duyarsız kalmayarak, Kaya'nın arkadaşlarına doğum günü partisi düzenlemek için maddi destekte bulundu.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de Arzu Kaya'nın evine doğum günü pastası gönderdi. Pandemi kısıtlamaları olduğu için arkadaşları, bu kutlamaya eşlik edemedi. Kentin sarı kategoride yer almasının ardından liselerin açılması üzerine okula gidebilen arkadaşları, Arzu'ya evinde sürpriz doğum günü partisi için harekete geçti. Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Esin, "Arzu okulda en çok sevilen öğrencilerden biri. Arzu kardeşimizin 1 Mart'ta doğum günü vardı fakat o zamanlar okullar açık değildi. Kaymakam bey ona doğum günü için pasta göndermişti. O da bizleri çağırdı fakat pandemi dolayısıyla gidemedik. Ben ve arkadaşlarım gidemeyince Arzu çok üzüldü. Biz de okullar açılır açılmaz İzmir'de oturan, sosyal sorumluk projelerini yakından takip ettiğim ablamız 'Gelecek Olalım' ekip lideri Pelin İnkaya ile sosyal medya üzerinden irtibata geçtik. Ablamız da bizi kırmadı, tüm masrafları kendi karşılayarak bize destek verdi. Arzu'nun yüzüne gülücük kattı. Kendisine bizlere yaşattığı bu mutluluk için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Kutlamada duygusal anlar yaşayan Arzu Kaya, Kaymakam Yaşar Yiğit, Pelin İnkaya ve sınıf arkadaşlarına teşekkür ederek, "Kaymakam bey bana doğum günümde pasta yollamıştı. Ben de arkadaşlarımı çağırdım. Okullar kapalı ve pandemi olduğu için gelemediler. Çok üzülmüştüm. Okullar açılınca arkadaşlarım bana sürpriz hazırlamışlar. Çok mutlu oldum. Ben nefes almakta zorlandığım için evden fazla çıkamıyorum. Okula gidemeyince arkadaşlar eve geldiler. Bana çok büyük bir mutluluk yaşattılar. Bana pasta gönderen Pelin İnkaya ablacığıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Arzu Kaya, doğum günü sürprizinin hazırlanmasına yardımcı olan Pelin İnkaya ile telefonda görüşerek, yaşattığı mutluluk için teşekkür etti.


Okula gidemeyen Arzu'ya, arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi
Okula gidemeyen Arzu'ya, arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi
Okula gidemeyen Arzu'ya, arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi
Okula gidemeyen Arzu'ya, arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi
Okula gidemeyen Arzu'ya, arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi
Okula gidemeyen Arzu'ya, arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi
Okula gidemeyen Arzu'ya, arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi

Doğum Günü Partisi, Malazgirt, Arzu Kaya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okula gidemeyen Arzu'ya, arkadaşlarından evinde doğum günü sürprizi - Son Dakika


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