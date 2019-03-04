Okula Gidemeyen Meryem'e Evinde Eğitim İmkanı

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Galatasaray, BB Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü

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