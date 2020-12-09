Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi - Son Dakika

Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi

09.12.2020 09:22

Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi Geri dönüşümden üretime kazandırılan sırt çantaları öğrencilere dağıtıldı Muş'ta Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (Köy-Gel-Der) ile bir tekstil atölyesinin işbirliğiyle geri dönüşümden üretime kazandırılan...

Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi

Geri dönüşümden üretime kazandırılan sırt çantaları öğrencilere dağıtıldı

MUŞ - Muş'ta Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (Köy-Gel-Der) ile bir tekstil atölyesinin işbirliğiyle geri dönüşümden üretime kazandırılan sırt çantaları, pandemi nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere evlerinde dağıtıldı.

Muş'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek olunması amacıyla geri dönüşümden elde edilen valiz ve çantalar, okul çantasına dönüştürülmüştü. Korona virüs nedeniyle okula gidemeyen öğrencileri evlerinde ziyaret eden dernek üyeleri, içerisine dezenfektan, broşür, diş fırçası, diş macunu, sabun ve peçete bıraktıkları sırt çantalarını teslim ediyor. Merkeze bağlı Sungu beldesi ve Tekyol köyünde kapı kapı gezerek dağıttıkları hediyelerle öğrencilerin mutluluğuna ortak olan dernek üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğünden temin ettikleri korona virüs tedbirlerini içeren 14 kurallık afişlerini de duvarlara astı.

Kendisine verilen çantadan dolayı mutluluğunu dile getiren öğrencilerden Zehra Çetin, dernek üyelerine teşekkür etti.

"Ağabeylerimize teşekkür ederiz"

7. sınıf öğrencisi Medine Çetin de, pandemiden dolayı okula gidemediklerini belirterek, "Ağabeylerimiz bize çanta, dezenfektan ve temizlik malzemeleri getirdikleri için onlara teşekkür ederim" dedi.

"STK olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz"

Köy-Gel-Der Başkanı Murat Çaldır ise daha önce yaptıkları sıfır atıkla ilgili çalışmalarının son aşaması olan çantaları köylerdeki öğrencilere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Verilen hediyeler içerisinde temizlik malzemesi bulundurduklarını ifade eden Çaldır, "Çantalarda; dezenfektan, peçete, ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası, sabun bulundurduk. Bunlarla çocuklara bir nebze de olsa temizliği nasıl yapacaklarını dile getirdik. Amacımız çocuklarımızın okuldan uzak oldukları dönemlerde yalnız kalmadıklarını vurgulamaya çalışmak ve bir nebze de olsa psikolojik destek vermektir. Bu vesileyle faaliyetlerimiz devam edecek. Biz STK olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Çantaların tamamının geri dönüşümden tekrar kullanılabilir duruma getirildiğini hatırlatan Çaldır, "Çantalarımızı köylerimizde, mahallelerimizde kapı kapı gezerek dağıttık. Çocuklara büyükleri ile aralarında mesafe olması gerektiğini dile getirdik. İl Sağlık Müdürlüğünden aldığımız broşür ve afişleri öğrencilere dağıtmamızın yanı sıra cadde ve sokaklardaki duvarlara da astık" şeklinde konuştu.

Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi
Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi
Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi
Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi
Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi
Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi
Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okula gidemeyen öğrenciler çantayla sevindirildi - Son Dakika


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