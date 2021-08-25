Üye Girişi
Okula giden çocuğunuzun bağışıklığını, beslenme çantasıyla koruyun - Son Dakika

Okula giden çocuğunuzun bağışıklığını, beslenme çantasıyla koruyun

25.08.2021 13:10
Okula giden çocuğunuzun bağışıklığını, beslenme çantasıyla koruyun, System.String[]

Okullar 6 Eylül'de açılıyor.

Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Uzmanlar salgın döneminde çocuklar için beslenmenin önemli olduğunu ve hazır gıdalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker okulların açılmasıyla çocukların bağışıklık sisteminin korunması adına yapılması gerekenleri anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, "Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme tüm yaş gruplarında olduğu gibi özellikle çocuklar için daha da önemlidir. Hızlı büyüme ve gelişme sebebiyle okul çağı çocuklarının pek çok besin öğesine olan ihtiyacı tüm dönemlerine oranla daha fazladır" dedi.

Çocukların kazandıkları beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu süreceğini söyleyen Tetiker, "Sürekli büyüme gelişme sürecinde olan çocuklar, beslenme yetersizliklerinden en çok etkilenmektedirler. Çocukluk döneminde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları kalp hastalıkları, diyabet, obezite, diş çürükleri gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturmaktadır. Bu durum öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve algılama performansını, ilerleyen dönemlerde ise yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak ilerleyen yaşlarda bedensel ve zihinsel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını sağlayabiliriz. Sağlıklı beslenmeyle birlikte çocukların hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri de sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.

"NEREDE ÜRETİLDİĞİ BELLİ OLAN GIDALAR OLMALI"

"Ana öğünlerde 4 temel besin grubunun (süt ve süt ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze -meyve, ekmek-tahıllar) her birinden bir besin bulunduğunda, besin öğeleri, vücuttaki görevlerini daha iyi yerine getirebilirler" diyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, şunları söyledi:

"Çocuklar kahvaltıda dengeli beslenmeli ve eğer okulda yemek verilmiyorsa yanlarına beslenme çantalarını almalılar. Beslenme çantasının içinde süt, mevsim meyvesi, ceviz, fındık gibi kuruyemişler, ev yapımı poğaça veya kek bulunmalı. Çocuklar okul bahçesinden çıktıklarında çevredeki hamburgerci, dönerci veya açıkta satılan gıdalara yönelmektedirler. Bunu önleyebilmenin en doğru yolu temiz ve sağlıklı gıdalardan oluşan bir beslenme çantasının hazırlanmasıdır. Okul çağındaki çocuğun beslenmesinde hijyenik ve nerede üretildiği belli olan gıdalar bulunmalıdır."

"SALGINA KARŞI ÇOCUĞUNUZUN BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN"

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, ailelere salgına karşı çocuklarının bağışıklıklarını güçlendirmeleri için önerilerde bulundu. Tetikerin önerileri ise şöyle:

"Çocuğunuzun günde 3 ana, 2 ara öğün olarak beslenmesine dikkat edin. Çocuğunuzu kahvaltı yaparak güne başlamasını sağlayın. Yemeklerde iyotlu tuz kullanarak, aşırı tuz tüketiminden kaçının. Çocuğunuzun vücudunun düzenli çalışması için günde 1-1,5 litre su tüketmesini sağlayın. Beslenme çantasında; süt, ayran, meyve suyu, peynir, meyve, ekmek, taze sebze, meyve, haşlanmış yumurta, et, kek, kurabiye veya poğaça gibi yiyeceklerin bulunmasını tercih edin. Beslenme çantasının temizliğine önem verin. Çocuğunuzu, açıkta satılan besinler konusunda uyarın. Çocuğunuzun şeker ve yağ içeriği yüksek besinler yerine besin değeri yüksek besinleri tercih etmesini sağlayın. Çocukların okulda da evde olduğu gibi ellerini sık sık su ve sabunla yıkamaları sağlanmalı. Sağlıklı beslenmeyle birlikte çocukların hareketli yaşam tarzını benimsemeleri konusunda yardımcı olun."


Okula giden çocuğunuzun bağışıklığını, beslenme çantasıyla koruyun

İstanbul Rumeli Üniversitesi, okullar, Eylül, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okula giden çocuğunuzun bağışıklığını, beslenme çantasıyla koruyun - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedenini parçaladılar 16:32 Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedenini parçaladılar Aleyna Tilki, kardeşi hakkında yapılan yoruma ateş püskürdü: Sapıksınız, sübyancısınız 16:17 Aleyna Tilki, kardeşi hakkında yapılan yoruma ateş püskürdü: Sapıksınız, sübyancısınız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı 15:45 Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm 15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 15:08 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 14:51 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar 14:44 Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar

Son Dakika Haberleri
16:35 Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum
16:20 Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi
16:13 Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
15:43 İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
15:07 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum Galatasaray, Morutan'ı takım kadrosuna dahil etti: 10 numarayı giyer miyim bilmiyorum         
16:35
Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi         
16:21
Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak         
16:14
Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız         
15:54
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı         
15:24
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı         
15:18
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi         
14:36
Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı         
14:29
Halı tarlalarında hasat başladı! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı buluyor Halı tarlalarında hasat başladı! Yapılan işlem sonrası 100 bin dolara kadar alıcı buluyor         
13:55
Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı         
13:52
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 16:49:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okula giden çocuğunuzun bağışıklığını, beslenme çantasıyla koruyun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement