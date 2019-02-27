Okula Giderken Çöp Kamyonunun Çaptığı Filiz, Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Oruç Reis mahallesinde sabah meydana gelen kazada, evden okula gitmek için çıkan 9 yaşındaki Filiz Taşdemir'e çöp kamyonu çarptı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Oruç Reis mahallesinde sabah meydana gelen kazada, evden okula gitmek için çıkan 9 yaşındaki Filiz Taşdemir'e çöp kamyonu çarptı. Filiz, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazanın ardından çöp kamyonu şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi. - Kayseri

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