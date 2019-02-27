Son Dakika Haberleri: Okula Giderken Çöp Kamyonunun Çaptığı Filiz, Hayatını Kaybetti

Okula Giderken Çöp Kamyonunun Çaptığı Filiz, Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Oruç Reis mahallesinde sabah meydana gelen kazada, evden okula gitmek için çıkan 9 yaşındaki Filiz Taşdemir'e çöp kamyonu çarptı.

Okula Giderken Çöp Kamyonunun Çaptığı Filiz, Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Oruç Reis mahallesinde sabah meydana gelen kazada, evden okula gitmek için çıkan 9 yaşındaki Filiz Taşdemir'e çöp kamyonu çarptı. Filiz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazanın ardından çöp kamyonu şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:03 Kaynak: DHA

Sabah, Kocasinan, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı Küçük Filiz Okul Yolunda Can Verdi, Yola Savrulan Pembe Makas Yürekleri Dağladı

Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! Rusya ve Suriye Ortak Açıklama Yaparak ABD Askerlerinin Suriye'yi Terk Etmesi Çağrısında Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:37:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okula Giderken Çöp Kamyonunun Çaptığı Filiz, Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]