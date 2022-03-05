Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı

05.03.2022 10:07

Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı Sivas'ta okula gideren iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan çocuk güçlükle kurtarıldı.

Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta okula gideren iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan çocuk güçlükle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Sivas'ın Kangal ilçesi Yeni Mahalle Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Okuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden çıkan 4. Sınıf öğrencisi Sefai Selvi iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olayı görenler küçük çocuğu saldırgan köpeklerden güçlükle kurtardı. Hastaneye kaldırılan Selvi'nin sırtında ve kollarında yaralar oluştu. Yaşadığı korkunç olayı anlatan minik çocuğun halen olayın etkisinde olduğu hissedildi. Baba Kenan Selvi, başka çocuklarında benzer saldırıları yaşamaması için yetkililere seslenip tedbir almalarını istedi.

Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı
Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı
Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı
Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı
Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı

YORUMLAR
500
Hava almaya çıkardılar döndüklerinde bulamadılar, bulana ne isterse verilecek Hava almaya çıkardılar döndüklerinde bulamadılar, bulana ne isterse verilecek Söz verdiği gibi, gelir gider tablosunu seçmenle paylaştı Söz verdiği gibi, gelir gider tablosunu seçmenle paylaştı

Kangal, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
10:32 Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:58:10. #1.13#
SON DAKİKA: Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement