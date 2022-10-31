Datça'dan Marmaris yönüne giden Adem Baş'ın (52) kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e çarptı. Gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Enes Düldül'e hızla gelen kamyonetin çarptığı, çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da feci kaza! Kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki küçük Enes hayatını kaybetti - Son Dakika