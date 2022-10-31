Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Marmaris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da feci kaza! Kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki küçük Enes hayatını kaybetti - Son Dakika

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