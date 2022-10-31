Muğla'da feci kaza! Kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki küçük Enes hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da feci kaza! Kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki küçük Enes hayatını kaybetti

31.10.2022 14:56

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen feci kazada yolun karşına geçmeyen çalışan 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Datça'dan Marmaris yönüne giden Adem Baş'ın (52) kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Enes Düldül'e çarptı. Gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

OKULA GİTTİĞİ BELİRLENDİ

Okula gitmek için evden çıktığı öğrenilen Enes Düldül'ün cansız bedeni, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Baş gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza kamerada! Okula giderken kamyonet çarptı, 10 yaşındaki küçük Enes öldü

OLAY ANI KAMERADA

Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Enes Düldül'e hızla gelen kamyonetin çarptığı, çocuğun savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Kaynak: DHA
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Marmaris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da feci kaza! Kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki küçük Enes hayatını kaybetti - Son Dakika
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