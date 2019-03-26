Son Dakika Haberleri: Okula Giderken Köpeklerin Saldırdığı Çocuk Yaralandı

Okula Giderken Köpeklerin Saldırdığı Çocuk Yaralandı

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, okula giderken sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Okula Giderken Köpeklerin Saldırdığı Çocuk Yaralandı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, okula giderken sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye Bağlı Ortakaraören Mahallesi'nde Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mücahit Göbekoğlu, sabah okul servisine binmek için öğrencilerin topladığı alana giderken yaklaşık 10 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Yaralanan öğrenci, çevredekilerin müdahalesi ile köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öğrencinin annesi Fatma Göbekoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde çok sayıda başıboş köpeğin bulunduğunu belirterek, "Kaç yerinden ısırdılar bilmiyorum. Köyümüzün nüfusundan çok köpek var. Okula giden 40 çocuk varsa, 40'tan fazla köpek var. Anneler ve babalar çok korkuyor. Çocuklarımız okula giderken korkarak çıkarıyoruz. Yetkilerden bu konuda yardım istiyoruz. Hayvanları seviyoruz ama başıboş köpek istemiyoruz." diye konuştu.

Baba Mevlüt Göbekoğlu ise oğlunun bacakları ve kollarından yaralandığını dile getirerek, "Çocuğumun ayaklarını ve kollarını parçalamışlar. Çok derin yaralar var. 50 dikiş atıldı. Hastanede tedavisi sürüyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:45 Kaynak: AA

Konya, Seydişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetiştirdiği Köpekler 150 Bin Liraya Kadar Alıcı Buluyor Pompalı Tüfekle Oyun Kanlı Bitti: Polis Kan İzlerini Takip Ederek Buldu Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor İstanbul'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:38:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okula Giderken Köpeklerin Saldırdığı Çocuk Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]