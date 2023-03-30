Okula giderken otobüsün çarptığı ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Okula giderken otobüsün çarptığı ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

30.03.2023 11:13

Okula giderken otobüsün çarptığı ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti 'Geç kaldım' diyerek otobüsten indi yolun karşısına geçemedi Kocaeli'de okula gitmek için otobüsten inen ve yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa farklı bir otobüs çarptı.

Okula giderken otobüsün çarptığı ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

'Geç kaldım' diyerek otobüsten indi yolun karşısına geçemedi

KOCAELİ - Kocaeli'de okula gitmek için otobüsten inen ve yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa farklı bir otobüs çarptı. İlkokul öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti. İkinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ömer'in, 'geç kaldım' diyerek otobüsten indiğini ise bir yolcu gözyaşları içerisinde anlatıldı.

Kaza, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula gitmek için otobüste olan 8 yaşındaki Ömer Koç isimli 2'nci sınıf öğrencisi durakta indi. Sonrasında ise karşıdan karşıya geçmek istediği esnada bir başka otobüsün çarpmasıyla yere yığıldı. Çarpan otobüs ise olay yerinden uzaklaştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise caddedeki trafiği kontrollü olarak sağlamaya başladı. Adrese, olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Konuya ilişkin incelemeler sürüyor.

Kazada ölen çocukla aynı otobüsten indiğini söyleyen bir vatandaş gözyaşları içerisinde, "Aynı otobüsteydik. Çocuk sürekli 'Geç kaldım' diyordu. 8-9 yaşlarında bir çocuktu. Kaza anını görmedim" dedi.

Kaynak: İHA
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