Okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hayrunnisa yaralandı - Son Dakika
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Okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hayrunnisa yaralandı

25.02.2023 14:23

KARS'ta okuldaki kursa giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hayrunnisa Yıldız (13), yaralandı.

KARS'ta okuldaki kursa giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hayrunnisa Yıldız (13), yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bülbül Mahallesi Gül Sokak'ta meydana geldi. Kurşunoğlu İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hayrunnisa Yıldız, hafta sonu kursa gitmek için minibüs durağına doğru yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Etrafını saran köpeklerin vücudunun 3 yerinden ısırdığı Yıldız, yakınındaki duvara tırmanarak kurtuldu. Hayrunnisa Yıldız, çağırılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralarına pansuman ve aşı yapılan Yıldız, evine gönderildi.Hayrunnisa Yıldız'ın babası Abdurrahman Yıldız, köpek saldırılarının her zaman olduğunu belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hayrunnisa yaralandı - Son Dakika

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