Okula Gidiş Sebeplerimiz Yeniden Ele Alınmalı"

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin okula gidiş sebepleri, bizlerin okul kurma, işletme sebeplerimiz etik çerçevede yeniden ele alınmalıdır.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin okula gidiş sebepleri, bizlerin okul kurma, işletme sebeplerimiz etik çerçevede yeniden ele alınmalıdır." dedi.



Dal, Türkiye Özel Okullar Derneğince "Eğitim ve Etik" temasıyla bir otelde düzenlenen 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, kendilerinden biri olan Ziya Selçuk'un bugün Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturduğunu ve bunun haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.



Selçuk'un Türk eğitim sistemine getirdiği heyecan ve dinamizmin daha ilk andan itibaren dalga dalga yayılmaya başladığını dile getiren Dal, devlet ve özel okullardaki öğretmenlerin, velilerin, ihtiyaç duyulan eğitimde değişim ve dönüşümü Selçuk'un başaracağına inandığını kaydetti.



Dernek olarak eğitimde değişimi ve dönüşümü sağlayacak çalışmalara her türlü desteği vereceklerini ifade eden Dal, "Eğitim bir millet ödevidir, ekosistem işidir. Mutabakat, iş birliği, güç birliği, ayrı gayrı olmadan, siz-biz olmadan hep birliktelik isteyen iştir. Yaşayan, hayata dair canlı bir süreçtir. Onu mekanlara, binalara, belli bir kültüre, bir dile indirgeyemeyiz." diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 2023 eğitim vizyonunun eğitim tarihinde zihinsel ve kültürel bir değişim sağlayacağını belirten Dal, vizyon belgesinde insan odaklı eğitim anlayışının ön planda olduğunu kaydetti.



"Edep olmazsa ilim ve eğitim olmaz." diyen Dal, 2023 eğitim vizyonunun insanı ve insanlık onurunu merkeze alan, eğitimi sadece endüstriye istihdam üreten bir mekanizma olmaktan çıkarması beklenen yeni bir etik kod teklif ettiğini söyledi.



Eğitim sisteminde zemin ve şekil bağlantısının artık kaybolmaya yüz tuttuğunu dile getiren Dal, "Hepimiz için çok ciddi bir öz eleştirinin zamanı çoktan gelmiştir. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin okula gidiş sebepleri, bizlerin okul kurma, işletme sebeplerimiz etik çerçevede yeniden ele alınmalıdır. Bu sempozyum etik temellerin tartışılması bakımından son derece zamanlı ve yerinde bir platform oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Sempozyumun konusunun "Eğitim ve Etik" olduğunu belirten Dal, 2023 eğitim vizyonun etik ve eğitim arasındaki bağı kuvvetlendirmeye yönelik olduğunu söyledi.



"Mutlu, mesleğine tutkulu iyi vatandaşlar yetiştirmeliyiz." diyen Dal, eğitim alanındaki tüm paydaşlara etik bilincinin iyi anlatılması gerektiğini kaydetti.



2023 eğitim vizyonunun etik açısından takibinin yapılmasını da isteyen Dal, ilgili alanlardan bir etik komisyonu oluşturulması talebinde bulundu.

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